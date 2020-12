Leonardo DiCaprio: Pourquoi un studio s’est opposé à ce qu’il embrasse Natalie Portman

Leonardo DiCaprio et Natalie Portman sont tous deux d’énormes célébrités, donc de nombreux studios voudraient qu’ils s’embrassent à l’écran. Cependant, un studio a détesté un test d’écran qu’ils ont fait ensemble. Voici la raison pour laquelle Portman n’a pas obtenu de rôle dans l’un des films classiques de DiCaprio.

Leonardo DiCaprio | Vince Bucci / Getty Images

Natalie Portman auditionnée pour un rôle dans l’un des films précédents de Leonardo DiCaprio

Aujourd’hui, DiCaprio et Portman ont tous deux des rôles romantiques bien connus à leur actif. DiCaprio a joué des rôles principaux romantiques dans les pièces d’époque Titanesque et Gatsby le magnifique. En outre, Portman a joué le sénateur Amidala dans Attaque des clones, la Guerres des étoiles film qui est sans doute le plus axé sur la romance. Cependant, leurs débuts de carrière étaient différents.

DiCaprio n’est pas devenu un acteur romantique avant de jouer dans Baz Luhramann’s Roméo + Juliette. Dans le film, il a joué Romeo Montague. Selon BuzzFeed, Portman a été considéré pour le rôle de Juliet, mais il est finalement allé à Claire Danes. Lors d’une interview, Portman a expliqué pourquoi elle n’était pas apparue dans le film.

Une remorque pour Roméo + Juliette

EN RELATION: Halsey a basé cet album sur un film de Leonardo DiCaprio

«C’était une situation compliquée et cela avait à voir avec à l’époque où j’avais 13 ans et Leonardo avait 21 ans et ce n’était pas approprié aux yeux de la société de cinéma ou du réalisateur Baz. [Luhrmann]», A déclaré Portman. «Et c’était une sorte de décision mutuelle que ça n’allait pas être juste à l’époque et je pense que le film est sorti vraiment, vraiment magnifiquement et Claire Danes a fait un très, très beau travail. Ce n’était tout simplement pas le bon moment, tu sais?

Dans une interview séparée avec le New York Times, Portman est allé plus en détail sur la façon dont les gens de la 20th Century Fox étaient bouleversés quand ils l’ont vue embrasser DiCaprio dans un test d’écran. « Fox a dit qu’il semblait que Leonardo DiCaprio m’agressait quand nous nous sommes embrassés », a déclaré Portman. À peu près à la même époque, elle a également refusé le rôle-titre dans une adaptation de Vladimir Nabokov Lolita parce qu’il traitait de la sexualité des mineurs.

Une scène de Roméo + Juliette

EN RELATION: ‘Titanic’: cette actrice a battu Kate Winslet pour l’Oscar de la meilleure actrice

Comment le casting d’une jeune actrice serait resté fidèle à la pièce de William Shakespeare – et offensé les sensibilités modernes

Shakespeare écrit Roméo et Juliette il y a plus de 400 ans. De toute évidence, les normes culturelles ont considérablement changé au cours de cette période. Dans la pièce, Juliet a 13 ans. Au cours de la pièce, elle tombe amoureuse et se marie.

On ne sait pas quel âge est censé avoir Roméo, cependant, il n’est plus culturellement acceptable ou légal pour un jeune de 13 ans de se marier dans de nombreux pays. Jeter un jeune Portman dans le rôle refléterait le texte de la pièce, cependant, cela rendrait beaucoup de gens très mal à l’aise en favorisant une attitude rétrograde envers le mariage.

EN RELATION: Titanic: cette actrice a battu Kate Winslet pour l’Oscar de la meilleure actrice

Quelques adaptations de Roméo et Juliette essayez de supprimer cet élément daté de l’histoire. Par exemple, «Love Story» de Taylor Swift est vaguement basée sur la pièce et ne mentionne pas l’âge de Juliette. Roméo + Juliette non plus, ce qui est logique. Après tout, c’est une modernisation de l’histoire – et cela reflète les valeurs modernes.