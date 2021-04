Erika Jayne aborde le divorce et les problèmes juridiques dans la nouvelle bande-annonce de «  RHOBH  »

Erika Jayne fait face à son divorce et à son drame juridique dans la dernière saison de «Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills».

Une bande-annonce de la saison 11 publiée par Bravo lundi montre Jayne, 49 ans, confrontée à des questions sur les raisons pour lesquelles elle a demandé le divorce de son mari Tom Girardi l’année dernière et si elle savait que Girardi, 81 ans, et son cabinet d’avocats auraient détourné des millions de dollars. pour aller voir les proches survivants de l’accident d’avion Lion Air 610 2018, qui a conduit Jayne et Girardi à être poursuivis devant un tribunal fédéral.

«Je ne l’ai pas vu se terminer de cette façon», dit Jayne à ses coéquipiers au début de la bande-annonce. « J’allais tenir la main de cet homme jusqu’à sa mort. »

Le procès intenté par la société de recours collectifs Edelson PC affirme que Girardi a détourné le produit des colonies, y compris celles destinées aux veuves et aux orphelins des victimes de l’accident, pour financer leur style de vie somptueux à Beverly Hill.

La plainte allègue également que Jayne a mis fin à son mariage de 21 ans avec Girardi en novembre pour des raisons stratégiques.

«Alors qu’Erika a publiquement demandé le divorce ce mois-ci, sur la base d’informations et de convictions, ce ‘divorce’ est simplement une tentative frauduleuse de protéger frauduleusement l’argent de Tom et Erika de ceux qui cherchent à recouvrer les dettes dues par Tom et son cabinet d’avocats GK,» le poursuite alléguée.

Dans une autre scène de la bande-annonce, le compagnon de casting Garcelle Beauvais demande à Jayne: « Avec l’un des procès, avez-vous eu un avertissement? Est-ce la raison pour laquelle vous avez divorcé? »

Jayne fait une pause avant de répondre: « Non, je ne l’ai pas fait. »

Elle a une vision plus claire de la situation lorsque son compagnon de casting, Kyle Richards, demande aux femmes de participer pour l’aider à acheter un collier d’un million de dollars, et Jayne répond en plaisantant: «Vous devez ouvrir mon fonds juridique, vous b —- ! «

Le casting de la saison 10 de «Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills». John Tsiavis / Bravo

Une autre scène montre les coéquipiers Dorit Kemsley et Kyle Richards partageant leur dégoût face aux allégations du procès lors d’un dîner tendu.

« Orphelins et veuves », a déclaré Kemsley. « Ça te rend malade. »

Richards demande alors directement à Jayne: « Saviez-vous cela? »

Jayne l’épingle calmement sur son ex-mari.

«Personne ne connaît la réponse à part lui», dit-elle.

Une autre scène montre Jayne ayant une rencontre passionnée avec son compagnon de casting Sutton Stracke sur un problème non spécifié.

En plus du drame tourbillonnant autour de Jayne, la bande-annonce présente également de nouvelles stars Crystal Kung Minkoff et Kathy Hilton.

Jayne et Girardi ne sont pas les seules stars de « Real Housewives » à faire face à de graves poursuites judiciaires pour le moment. Un membre de la distribution de Salt Lake City, Jen Shah, a été accusé d’avoir dirigé un stratagème national de fraude par télémarketing. Elle a plaidé non coupable.