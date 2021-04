Depuis combien de temps Rihanna et A € AP Rocky sortent ensemble? Chronologie de leur relation

Les fans de longue date de Rihanna – parfois connus sous le nom de Rihanna Navy – pensaient autrefois qu’elle et son ex-petit ami milliardaire saoudien Hassan Jameel étaient une chose sûre.

Bien qu’ils gardent leur relation au plus bas, courtisent rarement l’attention des paparazzis et font de leur mieux pour éviter tout drame dans les journaux, les choses entre le duo devenaient si sérieuses que Rihanna aurait déménagé à Paris pour être avec Jameel complet. -temps.

Mais depuis la séparation de Rihanna et Jameel, des rumeurs circulent alors que les fans pensent qu’elle et A € AP Rocky pourraient enfin sortir ensemble.

Depuis combien de temps Rihanna et A € AP Rocky sortent-ils ensemble (s’ils le sont)? Ou sont-ils vraiment juste de bons amis?

Les rumeurs d’une relation amoureuse entre Rihanna et A € AP Rocky circulent de temps en temps depuis 2013.

Bien qu’aucun des deux n’ait officiellement confirmé le statut de sa relation, des sources ont déclaré à divers médias qu’il y avait plus qu’une simple relation d’amitié et d’entreprise entre les deux depuis près d’une décennie maintenant.

Voici une chronologie de l’histoire de la relation supposée de Rihanna et A € AP Rocky:

2012: Rihanna et A € AP Rocky ont leur première collaboration professionnelle.

A € AP Rocky a donné une performance en vedette dans le single de Rihanna, « Cockiness (Love It) ».

2013: Rihanna et A € AP Rocky auraient été pour la première fois en couple.

ASAP Rocky (stylisé comme A € AP Rocky), 31 ans, de son vrai nom Rakim Athelaston Mayers, aurait pour la première fois fréquenté Rihanna en 2013.

Les deux avaient été en tournée ensemble, avec A € AP Rocky la rejoignant en première partie de la partie nord-américaine de son Diamonds World Tour, et auraient été vus en train de s’embrasser sur le tournage de la vidéo de sa chanson, « Work ».

A € AP Rocky a insisté sur le fait que Rihanna et lui n’étaient «que des amis» – point final.

Alors que les rumeurs continuaient de se répandre sur leur chimie à l’écran étant encore plus chaude hors écran, A € AP Rocky, qui était en couple avec le mannequin Chanel Iman à l’époque, a rejeté ce discours.

«Je ne la regarde même pas comme ça. Elle est sexy, mais je vais bien », a-t-il déclaré à MTV News.

Les rumeurs de rencontres se sont intensifiées sur la base des publications Instagram de Rihanna et A € AP Rocky.

Les deux artistes ont posté une série de photos « faisant de jolies choses en couple » sur Instagram.

Il s’avère cependant que les photos en question étaient vraiment des images promotionnelles de la vidéo qu’ils tournaient ensemble pour sa chanson « Fashion Killa ».

Des sources ont continué à dire que Rihanna et A € AP Rocky n’étaient « que des amis » … avec des avantages.

Alors qu’un initié a insisté: « » Il est comme un frère pour elle, ils sont cool « , a déclaré un autre, » Il n’y a pas de relation amoureuse entre les deux, mais ils dorment définitivement l’un avec l’autre. Cela peut évidemment conduire à des choses. plus romantique. «

Et encore une autre source qui a affirmé avoir été témoin de leur interaction sur le plateau « Fashion Killa » est devenue encore plus descriptive.

« Ils sont sortis bras dessus bras dessous et se sont embrassés », a déclaré la source. «Ensuite, ils ont déménagé dans une bodega à Soho. A € AP et ses garçons étaient comme un chat qui appelait, alors que Rihanna entrait. Puis ils ont parlé [at the] fin de scène. Les caméras ont cessé de tourner, elles se sont rapprochées en riant et en chuchotant, puis elles se sont entendues.

2015: Après sa rupture avec Chanel Iman, A € AP Rocky a démenti les rumeurs selon lesquelles il sortait (à nouveau) avec Rihanna.

Dans une interview accordée à MTV News en 2015, Rocky a déclaré à propos de sa rupture avec Iman (qui a ensuite épousé le receveur des New York Giants, Sterling Shepard en mars 2018): « Chanel et moi avons rompu en juin et j’étais vraiment déprimé, parce que je savait qu’elle méritait mieux que moi, Et c’est la vérité. Tout le monde le sait. Et je ne veux pas être le gars de Lauryn Hill, si vous savez ce que je dis. Je l’aime tellement que je préfère ne pas être avec elle, que de la blesser. «

Mais lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec Hot 97 deux mois plus tard pourquoi lui et Rihanna n’étaient pas un élément, il a simplement répondu: «Parce que cela ne s’est jamais produit. Si cela s’est produit, alors cela se serait produit. Nous ne l’avons pas fait. Vous savez ? …

« Pour être honnête avec vous, ce n’est pas ce que j’attends avec impatience, j’attends avec impatience l’amitié que j’ai déjà avec toutes ces femmes, parce que la vie est si compliquée. »

2017: Les rumeurs se sont calmées lorsque Rihanna a commencé à sortir avec Hassan Jameel.

Rihanna a commencé à fréquenter une relation avec Hassan Janeel, héritier de Toyota et milliardaire d’Arabie saoudite, mettant fin aux discussions sur quelque chose de romantique entre elle et Rocky. À l’époque, on disait qu’il sortait avec Kendall Jenner.

2019: Rihanna et A € AP Rocky commencent à traîner de plus en plus.

Même si les rumeurs sur la relation de Rihanna et A € AP Rocky semblaient avoir été dissipées, elles se sont à nouveau vengées en octobre 2019, lorsque Rihanna a été aperçue au festival Rolling Loud avec A € AP Rocky après sa performance. .

Puis en décembre, ils ont tristement assisté ensemble aux British Fashion Awards.

Et quelques semaines plus tard, elle a été aperçue en Suède lors de la première représentation de A € AP Rocky à Stockholm après son arrestation puis sa prison cet été-là.

2020: Quelques jours à peine après sa séparation avec Jameel, Rihanna a été vue en train de soutenir A € AP Rocky lors d’un autre concert.

The A € AP Mob – le collectif de rap dont le surnom signifie « Always Strive And Prosper » et comprend A € AP Rocky, A € AP Ferg et d’autres rappeurs principalement basés à New York – organise chaque année ce qu’ils appellent Yams Day en célébration de la vie de Steven « A € AP Yams » Rodriguez, un autre membre de l’A € AP Mob décédé en 2015 d’une surdose accidentelle de drogue.

Et tandis que le concert du 17 janvier 2020 a fait ressortir Tyler, The Creator et Lil Yachty, c’est l’apparition de Rihanna qui a fait la une des journaux, car elle a été vue en train de se mettre à l’aise avec A € AP Rocky dans les coulisses.

Cette année-là, le concert de la Journée de l’igname a eu lieu peu de temps après que des sources ont confirmé que Rihanna et Hassan Jameel avaient mis fin à leur relation de trois ans, amenant beaucoup à se demander si Rocky était la raison pour laquelle elle et son petit ami milliardaire saoudien avaient rompu.

Vous pouvez consulter quelques-unes des photos de leur accrocher confortable ci-dessous.

L’article continue ci-dessous

Les langues ont continué à remuer quand Rihanna et A € AP Rocky ont collaboré sur une ligne Fenty Skin pour hommes.

Et au cours des mois suivants, la paire a continué à hausser les sourcils.

Ils ont été vus ensemble à New York à plusieurs reprises après qu’une source a déclaré à People Magazine qu’ils sortaient officiellement ensemble. Et peu de temps après, a fait un voyage de Noël à la Barbade, apparemment avec la famille de Rihanna.

« Passer Noël ensemble était une étape évidente pour Rihanna et A € AP », a déclaré une source à Entertainment Tonight. « Ils se connaissent depuis longtemps en tant qu’amis et dans un milieu de travail, ce qui leur permet de s’entendre, de voyager ensemble et de s’impliquer pleinement dans la vie de l’autre. Ils passent toujours un si bon moment. ensemble et semblent définitivement amoureux. «

2021: Rihanna et A € AP Rocky sont repérés en train de quitter ensemble un événement organisé par Drake.

Le 11 avril 2021, le couple sont-ils-ou-ne-sont-ils-pas-un-couple a été vu ensemble non seulement à un événement organisé par le rappeur « Hotline Bling » et ami de longue date de Rihanna au restaurant Delilah de Los Angeles, mais Rihanna et A € AP Rocky seraient également partis ensemble, suscitant de nouvelles discussions sur la question de savoir s’ils sortaient ensemble ou non.

Ni A € AP Rocky ni Rihanna n’ont confirmé qu’ils sortaient ensemble ou non.

Pour la plupart, Rihanna garde sa vie privée privée – en fait, elle n’a pas encore fait de déclaration publique sur sa séparation d’avec Jameel.

Il n’est donc pas surprenant que ces dernières rumeurs sur sa sortie avec A € AP Rocky se soient heurtées à un silence des deux camps.

Il sera intéressant de voir si l’un ou l’autre fait un commentaire officiel de sitôt!

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine, publiciste et photographe dont le travail est apparu dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET, etc.