Scream VI prend la première place au box-office avec l’ouverture la plus élevée de la franchise

Le nouveau Crier suite est un grand succès au box-office. Suite à celle de l’année dernière Crier, le nouveau film a fait ses débuts au box-office national avec 44,5 millions de dollars. Ça renverse Credo III de la première place, faisant de Ghostface le roi du box-office pour ce week-end. Ces chiffres ont également établi le nouveau record de la franchise pour le week-end d’ouverture le plus élevé, qui était auparavant détenu par l’an dernier Crier à 30 millions de dollars. Lorsque nous tenons compte des 22,6 millions de dollars supplémentaires gagnés à l’étranger, Cri VI terminera son week-end d’ouverture avec un transport mondial de 67,1 millions de dollars.





Ce succès garantirait presque que Ghostface tuera à nouveau dans Cri 7. Cri VI Les barreurs Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin ont déjà déclaré qu’ils souhaitaient que la franchise continue, même si ce ne sont pas eux qui dirigent. Idéalement, pour les cinéastes, la franchise se poursuivra sur le passé Cri 7 et rester dans les parages pour les décennies à venir.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous voulons regarder Crier films, que nous soyons impliqués ou non pour le reste de nos vies », a récemment déclaré Bettinelli-Olpin à Deadline.

Sur la franchise trouvant une nouvelle vie avec le succès de ces nouveaux films, Gillett a ajouté: « Nous sommes si heureux qu’il soit de retour. »

James Vanderbilt et Guy Busick ont ​​écrit le scénario de Cri VI. Il reprend à New York avec un nouveau Ghostface ciblant les survivants du massacre précédent, ainsi que d’autres. Le film met en vedette Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Samara Weaving, Hayden Panettiere et Courteney Cox.





Champions tombe un peu court

Images universelles

La comédie sportive a également fait ses débuts ce week-end Champions avec Woody Harrelson et Kaitlin Olson. Le film a débuté au 7e rang avec 5,5 millions de dollars, ce qui n’est pas un chiffre chaud pour la sortie d’un nouveau film, mais pour ce que ça vaut, ceux qui ont pris la peine de le voir sont repartis satisfaits. Le film a réussi à obtenir une note A à CinemaScore ainsi qu’une cote d’audience de 95% à Rotten Tomatoes, bien que son score Tomatometer soit plus mitigé à 54%.

Vous pouvez voir plus d’informations sur le box-office sur The Numbers, et vous pouvez voir la liste complète des 10 meilleurs pour le box-office national ci-dessous.