Billie Eilish vit juste dans l’instant dans sa nouvelle vidéo « Lost Cause »

Après avoir anticipé via ses réseaux sociaux l’arrivée d’un nouveau single cette semaine, Billie Eilish a dévoilé un nouveau clip pour sa chanson « Lost Cause », qui fait partie de son deuxième album studio très attendu.

« Happier Than Ever », le titre de ce nouveau matériel, se rapproche de plus en plus des fans d’Eilish, qui pourront trouver de nouvelles chansons produites par la chanteuse aux côtés de son frère et collaborateur Finneas, qui était également une partie importante de son débuts musicaux.

Avec « Lost Cause », Billie Eilish est présentée lors d’une rencontre avec ses amis au cours de laquelle, dansant devant la caméra, certaines séquences du groupe sont présentées profitant du moment, se livrant à une guerre avec des pistolets à eau ou jouant à Twister.

Il s’agit de la quatrième chanson de « Happier Than Ever » que la chanteuse présente à ses fans après la première de « My Future », « Therefore I Am » et « Your Power ». L’album a une date de sortie officielle prévue pour le 30 juillet.

Billie Eilish a écrit cet album presque entièrement pendant la pandémie en 2020, avec Finneas en tant que co-auteur-compositeur et producteur, l’enregistrant dans la ville de Los Angeles. En plus de son frère, Eilish n’a pas demandé l’aide d’auteurs-compositeurs ou de producteurs extérieurs.

Suite à l’annonce officielle de « Happier Than Ever », Eilish a décrit cet album comme « sa chose préférée qu’elle a créée jusqu’à présent », ajoutant: « Je ne peux même pas vous le dire. Je n’ai jamais ressenti autant d’amour pour un projet que pour celui-ci. J’espère que vous ressentez ce que je ressens ».