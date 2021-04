139 voeux d’anniversaire WhatsApp et comment créer le vôtre: 100% original

Félicitez grandement les anniversaires sur WhatsApp avec ces curieuses félicitations. Nous expliquons également comment les créer à partir de zéro pour leur donner votre touche créative.

WhatsApp est l’un des outils de communication les plus populaires aujourd’hui, une plate-forme idéale pour félicitez les anniversaires rapidement et facilement. Si vous faites également partie de ceux qui utilisent la plate-forme pour cela, dans ce guide, vous pouvez trouver le salutations d’anniversaire les plus drôles et les plus originales sous forme d’images que vous pouvez utiliser.

En plus de ces images, ci-dessous, nous recommandons également d’autres méthodes pour féliciter un anniversaire sur WhatsApp, telles que citations drôles. Bien sûr, vous pouvez ajouter votre touche de créativité et de plaisir et créez vos propres voeux d’anniversaire personnalisés, quelque chose que vous apprendrez également dans ce guide vers lequel nous commençons.

Comment féliciter son anniversaire sur WhatsApp

Il existe plusieurs façons de féliciter un anniversaire via WhatsApp. Si vous préférez le style traditionnel, vous pouvez passer un appel audio ou vidéo de parler au garçon d’anniversaire et de vous dire ce qu’il a obtenu ou ce qu’il pense d’ajouter une autre année

Une autre méthode que vous pouvez utiliser si vous aimez travailler dur est créer une vidéo de voeux d’anniversaire que vous pouvez envoyer le chanceux au bon moment. Vous pouvez utiliser des applications de montage vidéo pour Android pour le faire depuis votre mobile et ajouter des photos, de la musique, du texte …

Comment envoyer des photos et des fichiers par WhatsApp sans perte de qualité

Si vous ne souhaitez pas un tel contact direct, vous pouvez opter pour le envoyer des phrases et des images pour féliciter l’anniversaire par WhatsApp, quelque chose que nous avons tous fait à l’occasion. C’est un moyen simple et rapide de féliciter et, pourquoi pas, aussi amusant, car vous pouvez envoyer les images les plus originales. À propos, de la même manière que vous pouvez programmer des vœux de Noël sur WhatsApp, il est également possible choisissez la date et l’heure auxquelles vous souhaitez qu’il soit envoyé une salutation d’anniversaire.

Enfin, vous pouvez également féliciter l’anniversaire par WhatsApp envoyer une note vocale, qui nécessite seulement d’appuyer sur le bouton du microphone et de dire tout ce qui vous vient à l’esprit. Vous voyez, les images, les vidéos, les audios et même les appels vidéo sont les méthodes que vous pouvez utiliser pour féliciter un anniversaire sur WhatsApp, il semble que vous avez beaucoup de choix.

Meilleures salutations WhatsApp: textes originaux et amusants

Comme nous l’avons mentionné, les phrases sont un moyen rapide et facile de féliciter un contact WhatsApp pour son anniversaire. Pour vous faciliter la tâche, nous avons fait un compilation avec les meilleurs textes originaux et drôles que vous pouvez utiliser pour féliciter largement sur le réseau de messagerie.

Tu n’as qu’à copier et coller dans la conversation celui que vous aimez le plus pour réussir votre salutation et faire rire le garçon d’anniversaire. Voici notre sélection de messages amusants:

Se sentir jeune est quelque chose à voir avec la foi… la date de naissance! Profitez de votre journée. Toutes nos félicitations!

Riez et riez autant que vous le pouvez pendant que vous avez encore des dents, ce qui ne durera pas longtemps. Bonne journée!

Je vous félicite sur Internet et je garde donc votre cadeau. Bien sûr, je veux aller à votre fête. Joyeux anniversaire!

En ce jour spécial, je veux vous donner quelques conseils. Quand les gens vous demandent quel âge avez-vous? Dites-leur juste un, car vous aviez déjà le reste! Toutes nos félicitations!

Un jour comme aujourd’hui est né une personne que j’apprécie et que je souhaite que toutes les bonnes choses lui arrivent. Allez Et vous êtes né aussi, félicitations!

Les anniversaires sont très bons pour votre santé. Les statistiques montrent que ceux qui ont le plus d’anniversaires vivent le plus longtemps

Joyeux anniversaire! Je vous souhaite que tous vos rêves et réalisations se réalisent aujourd’hui. Mais surtout, le rêve dans lequel vous décidez de me donner de l’argent.

Chaque année tu vieillis, je ne sais pas si je dois applaudir ou sympathiser, mais en attendant, joyeux anniversaire!

Ne vous inquiétez pas, la vieillesse est comme une seconde enfance, sans cheveux et sans dents! Joyeux anniversaire!

Si avoir quarante ans est quelque chose que vous vouliez oublier, sachez que nous allons quand même le célébrer. Toutes nos félicitations!

Aujourd’hui, de nombreux messages d’anniversaire vous parviendront sur WhatsApp ou Facebook, ils seront tous drôles, beaux, originaux et amusants, il y aura même des messages qui vous exciteront, ce ne sera qu’informatif. Joyeux anniversaire!

Aujourd’hui, je voulais vous offrir quelque chose de mignon, doux, beau et adorable, mais le facteur m’a forcé à sortir de l’enveloppe. Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à l’une des rares personnes dont je me souviens de l’anniversaire sans rappel Facebook.

Joyeux anniversaire! Il m’était venu à l’esprit de vous acheter un cadeau coûteux, mais je pensais qu’une personne aussi mature et intelligente que vous n’accorderait pas d’importance aux choses matérielles …

Joyeux anniversaire! Souriez tant que vous le pouvez, que dans quelques années vos dents tomberont.

Félicitations pour avoir un an de plus et continuer à maintenir un niveau de maturité aussi bas. Tu es une vraie inspiration pour moi.

Vous savez, il vous suffit de sélectionner la phrase que vous aimez le plus et de l’envoyer au contact qui a ajouté des années par WhatsApp. La liste est longue, vous pouvez donc y aller changer les félicitations pour que ce ne soit pas toujours la même.

Meilleures images pour féliciter l’anniversaire sur WhatsApp

Si les phrases ne sont pas votre truc, vous pouvez toujours envoyer une image de voeux d’anniversaire par WhatsApp. En fait, vous avez sûrement vu plus d’une de ces félicitations lors de votre présence sur la plateforme. Une option pour envoyer ce type d’images est ouvrez la section GIF de WhatsApp, recherchez «joyeux anniversaire» et envoyez l’image animée que vous aimez le plus.

Dans le cas où la galerie GIF WhatsApp ne vous donne pas ce que vous cherchez pour féliciter un anniversaire en grand, faites attention à notre proposition, car nous avons compilé 139 images drôles et drôles pour féliciter l’anniversaire par WhatsApp. Dans la galerie précédente, vous pouvez profiter d’un aperçu de la sélection complète.

Si vous souhaitez télécharger gratuitement ces 139 images de vœux d’anniversaire, ou simplement des images spécifiques, nous vous invitons à entrez dans le dossier Google Drive dans lequel nous les avons collectés. De là, vous pouvez les voir un par un et, comme on dit, les télécharger sur votre mobile pour les utiliser si nécessaire.

Comment créer vos propres salutations WhatsApp

Il se peut que vous n’aimiez pas toujours les images de souhaits d’anniversaire WhatsApp, ou que vous ayez déjà utilisé toutes celles qui existent. Par conséquent, nous allons voir comment vous pouvez créer vos propres cartes de vœux en utilisant des outils en ligne ou en téléchargeant des applications sur votre mobile. Obtenez toute la créativité dont vous disposez, car le moment est venu de l’utiliser pour créer des messages d’accueil personnalisés.

Avec des outils en ligne

Il existe plusieurs pages Web qui vous permettent de créer vos voeux d’anniversaire personnalisés pour WhatsApp sans rien installer. L’un d’eux est Photojet qui, pour le moment, n’est disponible que pour ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser Crello, avec une grande variété de modèles avec lesquels vous pouvez innover.

L’option que nous nous avons utilisé pour ce tutoriel est Effets photo, que vous pouvez également utiliser à partir de votre Android. Étape par étape, nous expliquons comment créer votre propre message d’accueil WhatsApp avec ce site Web.

Entrez Photoeffects et cliquez sur le modèle que vous souhaitez utiliser pour la félicitation. Cliquez sur « Télécharger ma photo » et sélectionnez la photo que vous allez ajouter au message d’accueil dans la galerie de l’appareil. Si vous souhaitez que seule l’image soit ajoutée, cochez la case « Ajuster automatiquement ». Si vous souhaitez ajouter du texte et des filtres, activez ces deux options. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Suivant ». Sélectionnez la partie de l’image que vous souhaitez utiliser et cliquez sur « Ajuster / ajouter du texte » pour continuer à éditer la carte postale. Ajoutez le texte, les images et les filtres avec lesquels vous souhaitez décorer le message d’accueil. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Télécharger l’image ». Une fois le processus de création terminé, enregistrez l’image ou partagez-la directement sur WhatsApp pour féliciter un contact.

Avec des applications mobiles

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver plusieurs applications gratuites pour concevoir vos propres salutations WhatsApp. Certains d’entre eux sont Adobe Spark, avec une approche plus professionnelle, ou des cartes de joyeux anniversaire, avec des options d’édition plus faciles et plus rapides.

Celui choisi comme protagoniste pour l’explication suivante est des cartes d’anniversaire personnalisées, avec les outils nécessaires pour créer une belle salutation pour WhatsApp en quelques minutes. Vous pouvez donc l’utiliser:

Ouvrez Cartes d’anniversaire personnalisées et cliquez sur « Nouvelle carte ». Sélectionnez le modèle que vous aimez le plus en tenant compte du fait que certains d’entre eux sont premium, c’est-à-dire qu’ils ne sont disponibles que dans la version payante. Ajoutez les photos, les autocollants et le texte, et modifiez l’apparence des éléments jusqu’à ce que vous ayez la carte idéale. Cliquez sur «Enregistrer» lorsque vous avez terminé de modifier votre message d’anniversaire. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Enregistrer l’image ». Ensuite, vous pouvez le partager directement sur WhatsApp.

Créer votre propre voeux d’anniversaire pour WhatsApp élargit considérablement les possibilités, comme vous le pouvez ajoutez des dizaines d’autocollants, d’images et d’émoticônes différent. Ils n’ont pas à cesser d’être amusants ou originaux, car vous pouvez ajoutez également les textes amusants que nous recommandons dans l’une des sections précédentes.

Que ce soit d’une manière ou d’une autre, donnez une touche de plaisir aux salutations WhatsApp afin que chacune d’elles soit différente et que vous ressembliez à le vrai roi en félicitant à vos proches.

