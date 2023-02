Letitia Wright clarifie ses commentaires sur Black Panther 3

À la fin de l’année dernière, Marvel Studios a clôturé son calendrier 2022 avec la première de Panthère noire : Wakanda pour toujours. La suite tant attendue est devenue l’un des projets les plus émouvants de la franchise, car elle devait honorer son principal protagoniste après son décès. Letitia Wright‘s Shuri a été chargé de reprendre le flambeau de T’Challa de Chadwick Boseman, devenant ainsi le nouveau Black Panther.

Depuis la première, les fans se demandent si Wright aura la chance de revêtir à nouveau le costume de l’héroïne wakandaise dans un prochain film. Le mois dernier, en effet, l’actrice semblait confirmer que le film était déjà en développement (via Variété):

« Je pense que c’est déjà en cours. Vous savez, nous venons de passer deux années formidables à le sortir et tout le monde se rassemble pour le soutenir. Nous avons besoin d’une petite pause, nous devons nous regrouper, et Ryan [Coogler] doit retourner au labo, donc ça va prendre un certain temps, mais vraiment excité pour vous de voir ça. »