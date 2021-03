Epic Games Store obtient de nouvelles fonctionnalités

De la Boutique de jeux épiques Depuis son lancement en 2018, il n’a pas proposé une telle gamme de fonctions que les gamers sont habitués avec son concurrent Steam. Mais cela est en train de changer.

Epic Games Store obtient plus de fonctionnalités sociales

La mise à jour sociale de ce mois-ci pour le magasin apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Y en a-t-il aussi Cartes de joueur. Si vous cliquez sur un ami dans la fenêtre des amis, sa carte apparaîtra. Sur ce, vous pouvez gérer votre amitié et voir vos collègues communs. Vous pourrez bientôt l’utiliser pour inviter de nouveaux joueurs dans le groupe et personnaliser votre carte.

Le Rechercher dans la fenêtre des amis sera amélioré et vous pouvez cliquer sur Rejoindre si vous n’avez pas répondu à une invitation au jeu et rejoindre vos amis dans le jeu.

La fenêtre peut être réduite et un bouton « Ne pas déranger« Activez, que vous ne serez plus informé des invitations à des jeux ou des demandes d’amis.

Le Option chuchotement par contre, il est supprimé car presque personne ne l’a utilisé. Ces modifications seront ajoutées plus tard ce mois-ci.

Certaines fonctionnalités sont également prévues pour le futur. Qui comprend un nouveau système de groupe, à travers lequel des groupes de joueurs se rencontrent et communiquent entre eux via le chat vocal ou le chat textuel. Ces conversations ont même lieu dans les jeux.

Bientôt également fenêtre de groupe actifqui vous montre le groupe dans lequel vous êtes actuellement actif. Vous pouvez l’utiliser pour partager les moments forts de votre jeu ou démarrer un match avec des amis.

Et vous pouvez dans le futur inviter de nouveaux joueurs dans des groupes, créez des groupes fermés et définissez vos propres options audio et vidéo. De plus, votre groupe est affiché dans le jeu.

Epic Games annonce également que d’autres nouvelles sont prévues qui seront partagées avec vous à une date ultérieure.