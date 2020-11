Qui a tué Barbara Hambourg? Théories sur l’affaire froide au centre du «  meurtre à Middle Beach  »

Meurtre à Middle Beach est un autre documentaire sur la criminalité de HBO qui ne manquera pas de vous garder collé à l’écran de télévision.

La série documentaire en quatre parties explore le meurtre en 2010 de la mère de deux enfants de 48 ans, Barbara Hamburg, qui a été découverte blessée et poignardée à mort chez elle à Madison, dans le Connecticut, en plein jour.

Le fils cinéaste de Barbara, Madison Hamburg, a réalisé la série, qui a été créée sur HBO le 15 novembre.

Dans celui-ci, Hambourg se penche sur l’affaire froide du meurtre de sa mère et tente de comprendre ce que le département de police de Madison n’a pas pu faire et a abandonné en 2013:

Qui a tué Barbara Hamburg?

Il y a quelques théories sur qui a tué Barbara Hamburg et l’ex-mari de Barbara, Jeffrey Hamburg, est au centre de beaucoup d’entre elles.

Les théories de Barbara Hamburg Reddit gagnent déjà du terrain.

De nombreux utilisateurs de Reddit n’ont pas tardé à conclure que le tueur de Barbara est son ex-mari, Jeffery Hamburg.

«Certainement le père l’a fait. Il allait en prison pour ne pas avoir payé son ex et ses enfants », a théorisé un utilisateur de Reddit.

Un autre a dit: «Ouais, tout semble pointer vers lui. Malheureusement, à moins que quelqu’un avoue, je ne pense pas que cette affaire sera un jour résolue.

Cependant, comme cela a été souligné dans les docu-séries, Jeffrey Hamburg était physiquement au palais de justice au moment du meurtre, il n’aurait donc pas pu être celui qui a assassiné sans raison son ex-femme.

De plus, l’ADN trouvé sur les lieux ne correspondait pas à celui de Hambourg.

Si Jeffrey Hamburg n’a pas tué Barbara Hamburg, il a peut-être engagé quelqu’un pour le faire.

« S’il est responsable, quelqu’un d’autre l’a fait pour lui parce qu’il était au tribunal », a théorisé un utilisateur de Reddit.

«Je n’aimais pas son phrasé quand il disait ‘je suis non coupable de cela ‘et’je n’était pas là «parce qu’il disait techniquement la vérité», ont-ils ajouté.

«Aussi quel genre de monstre n’essaierait pas aussi dur que possible de convaincre leurs enfants qu’ils n’ont pas tué leur mère…?» a poursuivi l’utilisateur de Reddit, insinuant que Jeffrey Hamburg est un sociopathe.

Le même utilisateur de Reddit a émis l’hypothèse que l’argent pourrait avoir joué un rôle dans le meurtre horrible.

«On dirait que quelqu’un l’a tuée parce qu’elle leur devait de l’argent ou parce qu’ils lui devaient de l’argent, ce qui laisse les deux idées possibles», ont-ils écrit. «Je me sens tellement mal pour ses enfants.»

Les gens pensent aussi que la police de Madison, CT est corrompue et a peut-être dissimulé son meurtre.

«C’est tellement évident que le père a payé quelqu’un pour la tuer», a déclaré un utilisateur des médias sociaux. «Peut-être payé aussi les flics.»

Selon les utilisateurs de Reddit, la police de Madison, dans le Connecticut, n’a pas eu la meilleure réputation dans le passé, et il y a eu plusieurs dissimulations au fil des ans.

«J’ai grandi à Madison et je comprends que ce doc parle beaucoup de la corruption qui s’est produite avec le service de police», a écrit un utilisateur des médias sociaux. «Madison a eu quelques affaires de corruption au fil des ans, beaucoup de choses sont cachées dans cette ville.»

«Je me souviens de ce choquant la ville, une femme assassinée en plein jour dans sa cour? Quelques minutes seulement après avoir pris un café au centre-ville? La police a fouillé cela, ce qui est suspect étant donné qu’ils ont si peu à faire à Madison », a écrit un autre utilisateur de Reddit.

Madison Hamburg lui-même a également commenté la réputation du service de police, en disant: «Ne pas les calomnier, mais le Connecticut est l’un des pires États pour la transparence avec les forces de l’ordre.

«Le laboratoire du crime là-bas était l’un des pires du pays en 2010. Ils avaient quelque 4 000 dossiers en souffrance. En 2011, ils ont perdu leur accréditation », a-t-il ajouté.

Vous pouvez maintenant diffuser Meurtre à Middle Beach sur HBO.

