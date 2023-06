HBO Max : Combien d’épisodes compte Transgender Twins ?

tectake Support mural TV 26"- 55" orientable et inclinable, VESA max.: 400x400, max. 100kg - noir

Support TV Mural, Support Mural TV, Support TV, Support Mural, Support TV Mural Orientable et Inclinable tectake. VESA maximum : 400 x 400 ***. Support TV Mural Orientable et Inclinable pour écran 26" à 55" Convient pour des écrans plats de 26" à 55" ou 66 cm à 140 cm et d'un poids maximal de 100 kg. (Tenez compte des écarts de trous de votre téléviseur) Compatible avec tous VESA : VESA maximum : 400 x 400 Ce support s'incline et pivote dans toutes les directions Haute stabilité Montage simple. POINTS FORTS • Support mural inclinable et pivotant • Forte stabilité jusqu'à 100 kg • Niveau à bulle inclus pour un montage aisé. • Couleur: noir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Compatible avec tous VESA : VESA maximum : 400 x 400 • Conçu pour des écarts de trou de 5 cm à 40 cm en hauteur, et de 5 cm à 40 cm en largeur • Écart au mur réglable : minimum 8 cm, maximum 52 cm • Inclinable : 5° vers le haut et 15° vers le bas • Niveau à bulle intégré pour un montage simple • Matériau : Acier • Capacité de charge maximum 100 Kg • Poids : environ 5,4 kg. Le montage expliqué facilement en quelques étapes : • Posez les deux appuis pré-montés à suspendre au dos de l'appareil TV avec les vis prévues à cet effet. • Reportez le gabarit des trous de la plaque portante sur votre mur et percez à la taille voulue les trous destinés aux chevilles que vous utiliserez • Maintenant, vissez la plaque portante avec des vis adéquates au mur • Suspendre l'écran avec les appuis à la plaque de support et l'orienter dans la position souhaitée. L'installation est terminée. La norme VESA - Qu'est ce que cela signifie ? • La norme VESA est une norme internationale concernant la fixation des écrans LCD/plasma. • Une indication sur l'appareil vous permet d'identifier s'il est à la norme VESA. • Vous pouvez également trouver la norme VESA vous-même en mesurant à la règle l'écart entre les points de fixation horizontaux et verticaux de votre téléviseur. CONTENU DE LA LIVRAISON • 1 Support TV Mural BON À SAVOIR Montage d'un support mural : Les chevilles et vis livrées avec l'article ne conviennent que pour l'installation sur des murs en planches de bois massif ou murs en béton massif. Assurez-vous avant la pose, que le mur et le bras porteur puissent porter la charge combinée de l'écran et de toutes les pièces nécessaires à la fixation. - Le support mural a été exclusivement développé pour une utilisation en intérieur. - N'allez jamais au-delà de la charge maximale autorisée. - Le cas échéant, vous devrez vous procurer les chevilles et les vis adéquates au montage correspondant à la structure de votre mur dans un commerce spécialisé. - Si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.