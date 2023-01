Déverrouillez la fin secrète dans Dead Space Remake, obtenez la réunion des trophées

Le développeur Motive Studios a avec Espace mort (2023) a sorti un remake du jeu original de 2008, qui a été relooké, notamment en termes de technologie. Avec le Nouveau mode Jeu Plus Cependant, il y a une innovation particulièrement intéressante qui devrait motiver les joueurs à faire un deuxième tour. Attire également dans fin secrètequi n’existe pas dans le jeu original.

Dans les lignes suivantes, nous expliquerons comment vous pouvez déverrouiller la fin secrète du remake de « Dead Space ».

Remarquer: Voulez-vous dans le remake sur le PS4 ou alors PS5 déverrouiller le trophée de platine, vous ne pouvez pas éviter de déverrouiller la fin alternative. Avez-vous vu la fin secrète, vous obtenez le savoir Trophée d’argent au revoir.

Dead Space (2023): Comment débloquer la fin secrète

Comment obtenir le Trophée d’Argent Bienvenue: Avez-vous décidé de faire cela fin secrète déverrouiller dans le jeu d’horreur, vous devez apporter un peu de temps. Enfin, vous devez ajouter le titre jouer deux fois. Mais commençons par le début.

Comment débloquer la fin secrète ? Démarre le jeu et le termine complètement, le niveau de difficulté sélectionné n’a pas d’importance. Avez-vous vu les crédits et vous êtes-vous retrouvé dans le menu principal, vous pouvez utiliser le Nouveau mode Jeu Plus sélectionnez puis créez une nouvelle sauvegarde.

Pendant son « Dead Space » une seconde fois terminé en mode New Game Plus, vous devez totaliser 12 fragments marqueurs trouvez-le et récupérez-le avant de le remettre dans le sanctuaire dans les quartiers du capitaine.

Trouver les fragments de marqueur n’est pas une tâche facile, mais cela en vaut la peine. Finalement, cela débloquera la fin alternative qui vous mènera aux événements de espace mort 2 préparé.

Où se trouvent les fragments marqueurs ?

Les fragments de marqueur sont dispersés sur toute la carte. Vous devez faire très attention pour vraiment trouver ces 12 objets de collection avant la fin. Assurez-vous donc de bien fouiller chaque pièce. De manière générale, il faut toujours rester concentré et parcourir le remake les yeux grands ouverts pour ne rater aucune munition précieuse !

Ci-dessous, nous listons les emplacements exacts des fragments de marqueurs:

Fragments marqueurs 1 du chapitre 1 : Salle de contrôle du monorail, secteur de la maintenance (étage 1) – Cherchez le placard.

Salle de contrôle du monorail, secteur de la maintenance (étage 1) – Cherchez le placard. fragments marqueurs 2 du chapitre 2 : unité de soins intensifs, dr. T. Kyne – Bureau CSO (étage 1) – Utilisez votre kinésis pour faire glisser le placard et ouvrir la pièce secrète.

unité de soins intensifs, dr. T. Kyne – Bureau CSO (étage 1) – Utilisez votre kinésis pour faire glisser le placard et ouvrir la pièce secrète. fragments marqueurs 3 du chapitre 3 : Pont des machines, salle des machines (étage 3) – Recherchez la centrale électrique 3 lors du redémarrage des moteurs.

Pont des machines, salle des machines (étage 3) – Recherchez la centrale électrique 3 lors du redémarrage des moteurs. fragments marqueurs 4 du chapitre 4 : Bridge Deck, Break Room (Niveau 1) – La salle de pause est indiquée par un marqueur.

Bridge Deck, Break Room (Niveau 1) – La salle de pause est indiquée par un marqueur. fragments marqueurs 5 du chapitre 5 : unité de soins intensifs, dr. C. Mercer – Bureau 250 (étage 4) – Cherchez le bureau.

unité de soins intensifs, dr. C. Mercer – Bureau 250 (étage 4) – Cherchez le bureau. fragments marqueurs 6 du chapitre 5 : Unité de soins intensifs, cryogénie (étage 4) – Recherche en haut de la cryochambre (avec kinésis).

Unité de soins intensifs, cryogénie (étage 4) – Recherche en haut de la cryochambre (avec kinésis). fragments marqueurs 7 du chapitre 6 : Hydro Station, East Cultivation Chamber (Etage 4) – Près de Wheezer # 6. Cherchez la flaque visqueuse (en utilisant kinesis).

Hydro Station, East Cultivation Chamber (Etage 4) – Près de Wheezer # 6. Cherchez la flaque visqueuse (en utilisant kinesis). fragments marqueurs 8 du chapitre 7: Pont minier, salle des échantillons minéraux (étage 5) – Ouvrez avec le niveau de sécurité 3 et recherchez l’étagère.

Pont minier, salle des échantillons minéraux (étage 5) – Ouvrez avec le niveau de sécurité 3 et recherchez l’étagère. fragments marqueurs 9 du chapitre 8ème : Passerelle de communication (étage 2) – Recherchez en apesanteur l’antenne de communication dans un trou noir avec des tentacules visqueux.

Passerelle de communication (étage 2) – Recherchez en apesanteur l’antenne de communication dans un trou noir avec des tentacules visqueux. Fragments marqueurs 10 du chapitre dix: Quartiers de l’équipage, cabines de luxe (étage 3) – activez les portes et fouillez la partie inférieure des cabines de luxe (tableau).

Quartiers de l’équipage, cabines de luxe (étage 3) – activez les portes et fouillez la partie inférieure des cabines de luxe (tableau). Fragments marqueurs 11 du chapitre 10 : Quartiers de l’équipage, bureau d’information dans la zone du chef steward (étage 3) – La bonne pièce est sur une table.

Quartiers de l’équipage, bureau d’information dans la zone du chef steward (étage 3) – La bonne pièce est sur une table. Fragments marqueurs 12 du chapitre 11 : Commandes de tramway du hangar à marchandises, Cargo Bay (étage 1) – Lors du chargement du marqueur, regardez dans un coin au sud-est (sur l’étagère).

Remarquer: Une fois que vous avez trouvé les 12 fragments de marqueur dans « Dead Space », retournez au sanctuaire dans les quartiers de l’équipage, les quartiers du capitaine (niveau trois). Ensuite, vous pourrez vous asseoir et vous verrez la fin alternative du remake de « Dead Space ».

Si vous ne voulez pas jouer une deuxième fois au jeu d’horreur, vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessous, qui vous montre la fin secrète.

