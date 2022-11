Outillage professionnel : des promotions à couper le souffle chez Racetools pour le Black Friday

La saison des soldes est arrivée du Black Friday, les promotions et les réductions sont à venir dans votre magasin Racetools. Avec des avantages clients et des promotions sur un ensemble de produits, il sera agréable de profiter d’un large choix de matériaux et équipements pour toutes vos idées de travaux et vos besoins professionnels. Avec un site 100% en ligne et un panel d’équipements travaux répondant aux besoins de tous, Racetools durant la période du Black Friday deviendra votre meilleur ami.

En quoi consistent les promos du Black Friday ?

Le Black Friday est l’événement de promotion de l’année. Similaire aux soldes de saison, le Black Friday chez Racetools permet un large choix de promotion et de prix cassés sur des articles et produits à la base coûteux. Avec des promotions sur les 3⁄4 du magasin, les avantages du Black Friday seront très intéressants, mais limité dans le temps. Comme son nom l’indique, le Black Friday originellement ne dure qu’un jour. Avec Racetools, cette période sera étendue, mais se concentrera sur une durée plus restreinte et sur un comptage temps raccourci.

La mise en place de Black Friday s’effectuera avant les fêtes de fin d’année pour que vous profitiez au maximum des offres de promotion et des prix à rabais juste avant les fêtes de fin d’année. Les promos du Black Friday sont plurielles et vont se situer sur l’ensemble du site. Afin de ne brider aucun corps de métier ou besoins, le site Racetools, va proposer un large choix de produits et de gammes à des prix bradés pour que tout un chacun trouve son bonheur technique et financier.

Sur quel type de produits les promos s’appliquent-elles ?

Les promotions du Black Friday chez Racetools sont disponibles sur l’intégralité du site et sur un panel de catégories très large. Pour ainsi lister et référencer les principales promotions de ce Black Friday, il est primordial de les hiérarchiser et les catégoriser. Il faut comprendre que toutes ces promotions sont bien sur le site et qu’il en propose davantage sur son catalogue en ligne. Avec des rubriques spéciales promotions et indiqués directement sur l’équipement ou le produit, les prix bradés comme le pourcentage de promotions seront indiquées en premier pour vous faciliter la recherche et le choix de consommation.

Les outils électroportatifs

Avec le panel de promotions et d’avantages budgétaires que proposent les soldes du Black Friday, les outils électroportatifs feront la une des ventes flash. Concentrant ses promotions sur des appareils comme :

les perceuses

les viceuses

les perforateurs

les scies

les boulonneuses

les défonceuses

les visseuses

les meuleuses

les cloueurs

les découpeuses

les ponceuses

les décapeurs

les agrafeuses

les gonfleurs

les lamelleuses

Les promotions seront disponibles sur chaque produit et plus encore. Avec une liste aussi longue que celle-ci, les outils électroportatifs feront le bonheur des uns comme le plaisir des autres.

Les outillages à main

Comme pour les appareils électroportatifs, les outillages à main ou les équipements à main seront soumis aux mêmes règles du Black Friday pour que tout le monde en profite. Avec des prix intéressants sur l’ensemble du site et de cette catégorie, les promotions seront disponibles sur un ensemble de produits comme :

les douilles et cliquets

les servantes d’atelier

les instruments de mesure

les tournevis

les clés mécaniques

les organisateurs

les pinces

les marteaux, maillets et massettes

les brosses

les coupes carreaux

les boîtes à onglet

Tous ces éléments et produits ne sont qu’une liste exhaustive de ce que vous pourrez retrouver sur le site de Racetools lors des promotions de Black Friday. Il est important de prendre connaissance de toutes les promotions du site.

Le matériel de chantier

Avec ce panel de promotions, il est évident que Racetools propose aussi des avantages sur le matériel de chantier qui est en forte demande. Avec ce type de promotions, tous les professionnels vont pouvoir profiter de rabais sur des produits comme :

les échelles et escabeaux

les lampes de chantier

les groupes électrogène

les coffres de chantier

les échafaudages

les glacières

les découpeuses

les radios de chantier

les chariots de transport

les stations de peinture

les truelles mécanique

Tout ce domaine réservé de prime abord pour les professionnels sera disponible avec promotions et prix bradés. Avec ces 3 catégories, le site Racetools, va réellement brader les prix pour le Black Friday sur ces gammes de produits, mais aussi sur les 6 autres catégories du site.