Qui est Burak Deniz le protagoniste de Stay the Turkish Netflix film qui fait fureur

Netflix a trouvé un grand triomphe dans les films turcs et l’un d’eux est rester, qui met en vedette Burak Deniz. Tout savoir sur lui.

©IMDBburak deniz

Au fil du temps, Netflix trouve différents pays qui finissent par faire fureur avec leurs productions. Après l’Espagne et la sensation pour La Casa de Papel, la Corée est arrivée avec ses incomparables k-dramas et maintenant celle qui ne cesse de réussir est Turquie. La grande preuve en sont ses films, largement choisis par le public. Le dernier, en fait, est l’un des plus consultés et concerne rester.

rester est un drame romantique arrivé sur Netflix le 11 novembre et en quelques jours, il est devenu l’un des plus choisis. C’est parce que son intrigue unique, engageante et passionnante a laissé tout le monde en admiration. En effet, il est déjà entré dans le classement des plus reproduits du géant du streaming. Avec un total de 3 770 000 heures vues, il atteint la neuvième place de cette liste qui court du 7 au 13 novembre.

De quoi s’agit-il? rester suit Semih, un homme charmant qui a la vie dont il a toujours rêvé, mais aspire aussi à plus. Cependant, lorsque sa petite amie le largue soudainement et sans plus d’explications, il essaie de trouver des réponses sur leur relation. Bien que, en cours de route, il soit également obligé de faire face à son passé qu’il avait ignoré pendant si longtemps.. Et c’est là que la grande performance de burak denizle protagoniste qui ne cesse de faire sensation.

Qui est Burak Deniz, le protagoniste de Stay :

Né à Istanbul le 17 février 1991, Burak Deniz a 31 ans et est l’un des acteurs les plus connus de Turquie. Cependant, avant de se consacrer au théâtre, il a étudié l’histoire de l’art à l’Université de Çanakkale Onsekiz Mart. Plus tard, il poursuit des études de sociologie mais sa vocation l’amène à devenir acteur. Il a été découvert par Gökçe Doruk Erten, directeur de casting à Istanbul.

Son premier grand travail a été dans la telenovela Marea, ce qui l’a conduit à une grande renommée en 2013. Cependant, il a fait ses débuts en 2011 dans la série Kolej Günlüğü. Néanmoins, ses participations les plus connues à ce jour sont Hayat, l’amour sans paroles et Family Love, qui fait actuellement le tour du monde à la télévision. En fait, c’est pour cela que l’acteur est déjà mondialement connu.

Bien entendu, il convient de noter qu’au-delà de ses succès et de sa longue carrière, Burak Deniz est également connu pour ses divers scandales. Parmi eux, il a mal réagi à la presse, qui l’a surpris à quitter un local avec deux filles alors qu’il était récemment célibataire. Toujours en 2020, il a rompu la quarantaine en testant positif au COVID 19 depuis qu’il est sorti se promener avec son chien malgré sa maladie, gagnant ainsi le titre d ‘ »immoral » dans son pays.

D’autre part, l’un des scandales les plus mentionnés de Deniz a été lorsqu’il a écrasé une moto pour conduite en état d’ébriété. Compte tenu de cela, son permis a été suspendu pendant six mois et il a dû lui-même payer une amende. Cependant, au-delà de tout, il reste l’un des acteurs les plus importants en Turquie et compte un total de 6 232 449 abonnés sur les réseaux.

