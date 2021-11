La première saison de « Direction l’enfer » ( » Jiok » dans sa langue d’origine et » Hellbound » en anglais) comporte six épisodes qui incluent un flashback et un saut dans le temps qui permettent de développer avec succès l’histoire créée par Yeon Sang-ho et qui est devenue une série populaire de Netflix.

Le réalisateur de « Train to Busan » et « Peninsula » explique également comment les réactions d’une société moderne à des événements surnaturels horribles et inexplicables peuvent être encore plus terrifiantes que de tels événements, d’abord dans un court métrage d’animation de 2006 intitulé « The Hell » et en 2019 , dans un webtoon.

Alors, quelle est la chronologie complète de « Direction l’enfer« ? Screen Rant a partagé une courte liste des trois meilleures dates de la série sud-coréenne avec Yoo Ah-in, Park Jeong-min, Kim Hyun-joo, Won Jin-ah et Yang Ik-june.

2002 : L’ANNONCE DE JUNG JIN-SOO

Dans le troisième épisode, la véritable motivation de Jung Jin-soo pour fonder La Nouvelle Vérité est révélée : il y a vingt ans, alors qu’il était encore à l’école, il a reçu l’annonce de sa mort. Incapable de comprendre pourquoi il a été condamné à mort et traîné en enfer, il invente que seuls les pécheurs passeront par cet événement. Bien sûr, il cache son annonce et sa mort subséquente.

En attendant le jour de sa Manifestation, comme le moment où des êtres obscurs arrivent pour carboniser le corps des condamnés, il répandit sa doctrine et commença à gagner de nombreux adeptes.

2022 : LA MANIFESTATION DU PARC JEONG-JA

Les trois premiers épisodes de « Direction l’enfer« A lieu en 2022, où La Nouvelle Vérité a de plus en plus de force et d’adeptes, un policier enquête sur les disparitions mystérieuses et leur relation avec la nouvelle religion, un avocat tente d’arrêter Jung Jin-soo et un groupe radical appelé La Lanza surgit .

Bien qu’il y ait plusieurs vidéos de personnes traînées en enfer, ce n’est que lorsque Park Jeong-ja accepte de télédiffuser leur exécution que la plupart commencent à vraiment croire aux soi-disant anges qui viennent emmener les pécheurs sur les ordres de Dieu et commencent suivre les doctrines de La Nouvelle Vérité.

SAUT DANS LE TEMPS JUSQU’EN 2027

Après la mort de Jung Jin-soo, Kim Jeong-chil assume la présidence de La Nouvelle Vérité et, avec ses diacres, en fait une puissante institution. Du quatrième chapitre de « Direction l’enfer« L’histoire se déroule en 2027, cinq ans après l’événement télévisé qui a tout changé.

Alors que The New Truth garde une trace de toutes les manifestations et traque les personnes qui ont reçu son annonce en privé, une autre organisation émerge qui propose aux condamnés de cacher les causes de leur mort afin que leurs familles ne soient pas publiquement humiliées.