Elton John révèle un beau cadeau que Freddie Mercury lui a acheté juste avant sa mort

Comme l’a rappelé Elton John dans son livre de 2013 « L’amour est le remède : sur la vie, la perte et la fin du sida », Mercure était une personne positive et attentionnée pour ceux qui l’entouraient tout au long de ses derniers jours.

« Je l’ai ouvert et à l’intérieur se trouvait un tableau de l’un de mes artistes préférés, le peintre britannique Henry Scott Tuke. Et il y avait une note de Freddie », a-t-il déclaré.

« Des années auparavant, Freddie et moi avions développé des surnoms l’un pour l’autre, nos alter-ego drag queen. J’étais Sharon, et il était Melina. La note de Freddie disait: « Chère Sharon, je pensais que vous aimeriez ça. Amour, Mélina.

« J’étais bouleversée, alors âgée de 44 ans, pleurant comme un enfant. Voici ce bel homme, mourant du sida, et dans ses derniers jours, il avait réussi à me trouver un joli cadeau de Noël.

Ses parents, Jer et Bomi, et sa sœur Kashmira, lui ont rendu visite au début de la semaine de sa mort, avant qu’il ne leur demande d’arrêter de lui rendre visite car il ne voulait plus leur faire souffrir. Ses camarades de Queen ne faisaient pas partie du cercle restreint qui l’a vu dans ses derniers jours.

« Freddie a pensé à publier une déclaration à plusieurs reprises au cours des années précédentes, mais a toujours été retenu par ses sentiments et son inquiétude envers nous et sa famille, les personnes les plus proches de lui. Il voulait nous protéger autant que lui-même de l’éblouissement et de l’examen minutieux, » il a dit.