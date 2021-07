En cette saison fraîche, quel plat vous convient le mieux ?

Photo/Image :

Il est normal qu’à chaque saison de l’année, les gens aient des coutumes différentes. Après tout, c’est impossible de rester au bord de la piscine les jours les plus froids, ou de prendre une soupe chaude au bord de la mer, à 40º C, n’est-ce pas ? Il est donc courant de s’adapter à chaque saison.

En hiver, comme les températures sont plus basses, il est très bon de manger des plats chauds, pour réchauffer un peu son corps. Alors, que diriez-vous de préparer un déjeuner d’hiver pour vos amis et votre famille ?

N’oubliez pas que ne pas savoir ce que chacun aime manger n’est pas une raison pour ne pas réunir les personnes que vous aimez. Ci-dessous, nous avons un plat d’hiver pour chaque signe. De cette façon, vous saurez exactement quoi préparer pour chacun d’eux. Voir les options et choisissez votre menu!

Bélier – Soupe de manioc à la viande séchée

Les Aryens sont des gens avec une forte personnalité, ils aiment donc les saveurs qui correspondent à leur façon d’être. Une soupe légère ne convient pas aux natifs de ce signe. Ce qu’ils vont vraiment aimer, c’est une bonne soupe de yucca avec de la viande séchée, du poivre et du fromage râpé, pour qu’ils puissent se réchauffer par une journée plus froide et se souvenir de l’été qu’ils aiment tant.

Taurus – Pâtes à la sauce blanche aux épinards

Que ce soit en hiver, en été, au printemps ou en automne, peu importe. Les Taureaux n’ont pas de saison préférée, après tout, comment vont-ils remarquer la température s’ils sont trop occupés à penser à leur prochain repas ? Ils aiment manger n’importe quoi tant que ça a l’air bon et que ça sent bon. Une bonne option est les pâtes en sauce blanche aux épinards, servies très chaudes, accompagnées d’un verre de vin rouge. Il n’y a aucune chance que Taurus ne l’aime pas !

Gémeaux – Soupe de légumes

Les Gémeaux aiment les plats qui attirent l’attention avec leurs différentes couleurs et leurs différentes références. Ils ont donc besoin d’un repas qui soit une source de protéines, de glucides et de vitamines. Choisissez une soupe de légumes, avec beaucoup de carottes, haricots verts et pommes de terre, entre autres, pour être colorée et un repas complet.

Cancer – Bouillon de haricots

Le Cancer est le signe du Zodiaque le plus attaché aux racines familiales. Ainsi, par une froide nuit d’hiver, rien de tel que la recette familiale du bouillon de haricots pour réchauffer le corps et réchauffer le cœur des Cancers.

Leão – Crevettes à la citrouille

Les Lions ont un palais difficile à satisfaire. Ils aiment les plats élaborés et épicés. De plus, Leo est de l’élément feu, ce qui le fait aimer les saisons chaudes de l’année. Autrement dit, les Lions ne seront plus très heureux car c’est l’hiver, il faut donc prendre soin de les convaincre de changer d’humeur. Les crevettes à la citrouille sont un excellent choix – ajoutez des épices comme du curry et des graines de moutarde pour les rendre encore plus savoureuses.

Virgin – Riz au four et légumes

Les Virginiens préfèrent le printemps, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’aiment pas non plus les autres saisons. C’est pourquoi vous pouvez être insouciant, pour faire plaisir à une Vierge il suffit de… Être parfait. Préparez ce que vous voulez tant que c’est sain, savoureux, joli, avec un arôme savoureux, dans la bonne quantité et avec une touche spéciale. Ah, ce n’est pas si difficile, vas-y ! Quoi qu’il en soit, aidons-nous : notre suggestion est le riz au four gratiné, fait avec beaucoup de légumes.

Balance – Risotto au Parmesan avec Pignon

L’hiver est le temps des pignons de pin et il est délicieux lorsqu’il est mélangé à un risotto au parmesan. Le plat est beau, typique de l’hiver et parvient à être simple et élégant à la fois, ce qui va parfaitement avec les natifs de la Balance.

Scorpion – Soupe de tomates aux poivrons

Les Scorpions sont sensuels et mystérieux, en plus d’avoir une personnalité très chaleureuse. Par conséquent, ils aiment les plats chauds et sensuels comme eux. Toute préparation à base de poivron rouge peut être choisie, mais une bonne option est une soupe à la tomate avec un mélange de poivrons.

Sagittaire – Polenta au ragoût

Comme le Lion et le Bélier, le Sagittaire est également un signe de l’élément feu, ce qui le fait aimer davantage les saisons plus chaudes comme l’été et le printemps. Mais contrairement aux Lions et aux Aryens, les natifs du Sagittaire sont de bonne humeur à peu près tout le temps, donc même un hiver rigoureux ne pourra pas effacer le sourire de leurs visages. Choisissez un plat simple mais chaleureux et ils seront ravis. La polenta au ragoût est une option délicieuse !

Capricorne – Soupe de pommes de terre

Froid ou chaud, les Capricornes sont toujours plus sérieux et traditionnels. Alors n’essayez pas d’être trop audacieux dans vos créations. Peut-être qu’une soupe de pommes de terre au persil et au parmesan râpé n’est pas idéale ? Ils vont certainement aimer ça. Vous pouvez également le servir avec du pain italien. Ce sera un succès !

Aquarium – Viande sauce café

Le Verseau aime toutes les saisons de l’année, après tout, il aime le changement, et vivre éternellement en une seule saison serait très ennuyeux. En ce qui concerne la nourriture, l’esprit du Verseau fonctionne de la même manière. Ils veulent toujours goûter des ingrédients et découvrir de nouvelles saveurs. Alors, osez ! Que diriez-vous d’un rosbif sauce café ou d’un tutu aux champignons et légumes ? Faites un plat très différent. Même s’il ne devient pas le plat préféré de votre ami, il aimera quand même essayer quelque chose de nouveau.

Poisson – Soupe aux quatre fromages

Les Poissons veulent se réchauffer d’amour, alors préparez une recette de tout votre cœur. La suggestion est la soupe aux quatre fromages, qui peut être préparée avec les fromages préférés de ceux qui veulent la goûter !