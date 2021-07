Quels acteurs de « The Ingalls Family » sont morts d’un cancer

Malgré le fait que près de cinq décennies se sont écoulées depuis «La famille Ingall« Est sorti le 11 septembre 1974, ceux qui ont vu la série classique, non seulement à cette époque mais aussi à travers ses innombrables répétitions, se souviennent avec émotion de tous les personnages apparus tout au long de ses dix saisons.

Bien que notre attention principale ait été captée par les protagonistes, le reste du casting a su captiver le public, à tel point qu’à ce jour, on se demande ce qu’ils sont devenus. Et bien que nous soyons conscients que de nombreuses années se sont écoulées et que certains ne sont plus parmi nous, il y a quelque temps Une théorie a émergé qui a blâmé le cancer pour tuer plusieurs. Ceci après avoir divulgué les risques environnementaux de la Simi Valley dans son ensemble, l’endroit où la plupart des scènes ont été tournées.

Il s’avère qu’en 1959, une tragédie nucléaire s’est produite dans cette ville lorsqu’une fusion partielle s’est produite dans un réacteur du laboratoire de terrain de Santa Susana, ce qui a provoqué une surchauffe de son cœur, provoquant l’expulsion des matières radioactives à l’air libre. être jeté sur le site dans les années 1980, lorsque la série a été tournée ; ce qui était dangereux, car ils étaient connus pour causer le cancer.

Selon certains, cela aurait fait souffrir plusieurs acteurs de l’émission télévisée à succès de cette maladie et n’aurait pas pu la combattre. Que ce soit vrai ou par coïncidence, la vérité est que quatre histrions ont cessé d’exister à cause du cancer et qu’un a pu le combattre. Ensuite, nous vous dirons de qui il s’agit.

MICHAEL LANDON

L’acteur Michael Landon a joué Charles Ingalls. (Photo: NBC)

Michael Landon a joué Charles Ingalls dans la série. Il est décédé d’un cancer du pancréas le 1er juillet 1991 à l’âge de 54 ans. Il a appris l’existence de la maladie trois mois avant sa mort, lorsque la maladie s’était métastasée au foie et aux ganglions lymphatiques.

VICTOR FRANÇAIS

Victor French comme Isaiah Edwards. (Photo: NBC)

Victor French a joué Isaiah Edwards, le voisin qui a aidé les Ingalls à s’installer. En avril 1989, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon et il est décédé le 15 juin de la même année, à peine deux mois plus tard, alors qu’il avait également 54 ans.

MERLIN OLSEN

Merlin Olsen dans le rôle de Jonathan Garvey. (Photo: NBC)

Merlin Olsen avait le rôle de Jonathan Garvey, un fermier et voisin de la famille Ingalls. En 2009, on lui a diagnostiqué un mésothéliome péritonéal (cancer qui attaque la muqueuse de l’abdomen). En décembre de la même année, il a intenté une action en justice contre 25 accusés, dont NBC Studios, NBC Universal et 20th Century Fox, Georgia Pacific, Sherwin-Williams et Lennox Corp, pour l’avoir prétendument exposé à de l’amiante qui, selon lui, aurait causé son cancer. . Il est décédé le 11 mars 2010 à l’âge de 69 ans.

KEVIN HAGEN

Kevin Hagen dans le rôle de Doc Baker. (Photo: NBC)

Kevin Hagen a joué le fidèle Doc Baker dans « The Ingalls Family ». En 2004, on lui a diagnostiqué un cancer de l’œsophage. Il est décédé le 9 juillet 2005 à son domicile de Grants Pass.

IL N’EST PAS MORT, MAIS LUTTE CONTRE LE CANCER

Charlotte stewart

Charlotte Stewart en tant que professeur, Mme Beadle. (Photo: NBC)

Charlotte Stewart a joué le professeur d’école Mme Beadle. Bien qu’on lui ait diagnostiqué un cancer, elle a réussi à surmonter la maladie. Actuellement, il a 80 ans.