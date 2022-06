POCO X4 GT: le best-seller est renouvelé avec plus de puissance que jamais et un écran ultra-lisse

in

Le nouveau POCO X4 GT est là : c’est tout ce que vous devez savoir sur le POCO le plus puissant à ce jour.

Le rythme des versions POCO ne s’arrête pas. Peu de temps après l’arrivée du POCO F4 GT, c’est maintenant au tour du nouveau POCO X4 GTun nouveau modèle au sein de la gamme « GT », qui vise à élever le niveau de la famille X en se basant sur des spécifications beaucoup plus avancées.

C’est, en fait, l’un des mobiles POCO les plus puissants qui aient jamais existégrâce à l’utilisation d’un processeur MediaTek Dimensity 8100. Cependant, son processeur n’est pas la seule chose qui le rend spécial.

POCO X4 GT, toutes les infos

POCO X4 GT Caractéristique Dimensions 163,64 x 74,29 x 8,87 mm

200 grammes Filtrer ACL de 6,6 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz

DolbyVision

Lumineux 500 nits – maximum 650 nits

Verre Corning Gorilla 5 Processeur MediaTek Dimension 8100 RAM 8 Go LPDDR5 Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

-64MP f/1.89, 1/1.72″

– 8MP ultra large f/2.2

-Macro 2MP

Frontale :

-20MP f/2.45 Tambours 5080mAh

Charge rapide jusqu’à 67 W (chargeur inclus) Les autres -USB Type-C

– Capteur de lumière 360

– Emetteur infrarouge

– Lecteur d’empreintes digitales latéral

– déverrouillage du visage

– Double haut-parleur

– Port casque 3,5 mm connectivité -Bluetooth 5.3

– Wi-Fi 6

-NFC

Écran LCD qui brille par sa douceur

Il est frappant que POCO ait décidé de miser sur un écran LCD pour lequel il devient l’un des référents de son catalogue. Mais il y a une raison : la marque prétend que c’est le meilleur écran LCD vu jusqu’à présent sur un smartphone.

Ses chiffres, bien sûr, sont à croire : c’est un Panneau de 6,6 pouces avec résolution Full HD+format 20.5:9, luminosité maximale de 650 nits, prise en charge de Dolby Vision et, surtout, un bestial Taux de rafraîchissement de 144 hertz.

L’écran est entouré d’un corps en plastique Disponible en trois couleurs : noir, argent et bleu. Il bénéficie d’un design sobre et stylisé, avec un avant presque entièrement occupé par le panneau et un arrière qui mise sur la simplicité, avec toute l’importance accordée au module de caméra dans le coin supérieur gauche.

Cerveau MediaTek de 5 nanomètres et mémoire ultra-rapide

En plus d’un écran ultra-lisse, le POCO X4 GT se distingue également par sa processeur, le puissant MediaTek Dimensity 8100 fabriqué au format 5 nanomètres, qui semble offrir un si bon rapport performance/efficacité dans tous les mobiles qui l’utilisent.

Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5, et de 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

Tout cela est soutenu par un grande batterie de capacité 5080 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 67 W –le chargeur est inclus dans la boîte–. De même, androïde 12 c’est le système d’exploitation qui donne vie à l’appareil, personnalisé par MIUI 13.

Améliorations de la photographie et une section multimédia complète

Quatre capteurs sont chargés de donner vie au système de caméra du POCO X4 GT : trois à l’arrière et une à l’avant. L’arrière est dirigé par un Capteur principal de résolution 64 mégapixels, accompagné d’un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle, et d’un troisième capteur pour les captures macro de 2 mégapixels.

En façade, on retrouve une seule caméra, avec Résolution de 20 mégapixels.

POCO a concentré une partie de ses efforts sur la section vidéo, donnant à l’appareil la possibilité de capturer des clips à une résolution 4Kqui peut ensuite être apprécié avec le paire d’enceintes stéréo certifié par Dolby Atmos dont dispose l’appareil.

Et si vous vous demandiez : oui, le port casque 3,5 millimètres est de retour.

