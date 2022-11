« Killer Sally » : l’histoire vraie de Sally McNeil, la culturiste qui a assassiné son mari le jour de la Saint-Valentin

Ongle nouvelle série documentaire sur crimes de la vie réelle arrive à Netflix le mercredi 2 novembre. Il s’agit de « Killer Sally », une production réalisée par la réalisatrice Nanette Burstein et créée par le studio Firehouse Films.

Le projet, également connu en espagnol sous le nom de « Killer Sally : le culturiste tueur », relate le portrait d’un mariage tumultueux d’un couple de bodybuilders qui a connu une fin tragique. Ainsi, à travers des entretiens avec des amis, la famille et la protagoniste elle-même, il cherche à raconter cette sombre histoire.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire ? puis rencontrez quelle est la véritable histoire de sally mcneilla culturiste qui a tué son mari, Ray McNeil, dans Saint Valentin.

QUI EST SALLY MCNEIL ?

sally mcneil est une ancienne culturiste professionnelle américaine née en 1960. Elle a servi dans le Corps des Marines des États-Unisatteignant la gamme de Sergent. De plus, il a remporté deux fois le Championnat de physique des forces armées américaines à la fin des années 1980.

C’était dans le Infanterie de marine où elle a rencontré son premier mari, avec qui elle a eu ses enfants Shantina et John. Malheureusement, il s’est avéré être un homme agressif qu’elle a dû fuir. Plus tard, il épousa Ray McNeilun Marine qui aimait aussi la musculation.

Finalement, un événement malheureux a provoqué la mort de Rayon aux mains de sortie. Depuis, elle est connue sous le nom de Tueur McNeil par divers tabloïds de l’époque.

Sally McNeil est une ancienne culturiste professionnelle américaine (Photo : Netflix)

COMMENT SALLY MCNEIL A-T-ELLE TUÉ SON MARI LE JOUR DE LA SAINT-VALENTIN ?

Champion national de musculation Ray McNeil il est mort Saint Valentin 1995quand il a été tué par sa femme sally mcneil. Elle l’a tué en lui tirant dessus deux fois avec un fusil de chasse dans son appartement de Oceanside, Californie.

D’après les premières versions des amis de Rayon et les procureurs de l’affaire, sortie Elle a été désignée comme une meurtrière de sang-froid. Cependant, elle a toujours affirmé que a agi en état de légitime défense détaillant une histoire de brutalité domestique par son partenaire.

Selon ses explications, l’homme était en train de l’étrangler au moment de la fusillade. Cependant, le 9 mars 1996, il a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à 19 ans de prison à vie comme peine.

Il convient de préciser qu’il a purgé sa peine dans le Centre des femmes de Californie centrale à Chowchila. Au fil des années, sa libération conditionnelle a été accordée le 29 mai 2020 par le Département des services correctionnels et de réadaptation de l’État.

Ray McNeil a été tué par Sally McNeil, comme le raconte la série « Killer Sally » (Photo : Netflix)

LA VERSION DE SALLY MCNEIL DANS LA SÉRIE « KILLER SALLY »

Comme présenté dans les avant-premières de « Tueur Sally », McNeil raconte un cas de violence conjugale qui a été caricaturé par une grande partie des médias, notamment lorsqu’ils ont découvert que la femme travaillait jouer dans des vidéos de lutte fétiche.

« Avec une histoire documentée de violence domestique, Sally a affirmé que c’était de la légitime défense, une décision en une fraction de seconde pour lui sauver la vie. L’accusation a fait valoir qu’il s’agissait d’un meurtre prémédité, la vengeance d’une épouse jalouse et agressive. Ils l’ont traitée de « voyou » et de « monstre ». Les médias l’ont qualifiée de « mariée musclée » et de « princesse gonflée ». Sally dit qu’elle a passé sa vie à faire tout ce qu’il fallait pour survivre, piégé dans un cycle de violence qui a commencé dans l’enfance et s’est terminé avec la mort de Ray”lit le synopsis officiel de Netflix à propos de la série.

D’autre part, le documentaire présente le témoignage du fils de Sally et Rayqui avoue également avoir été abusé par son père. « Je me souviens à quel point c’était une torture de devoir s’asseoir là et de le regarder abuser de ma sœur et de savoir que j’étais la prochaine. »mentionné dans la bande-annonce de production.

La série documentaire « Killer Sally » a le témoignage de la vraie Sally McNeil (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER LA SÉRIE « KILLER SALLY » ?

Les trois chapitres qui composent la mini-série seront disponibles sur Le 2 novembre à partir de 2022 via la plateforme Netflix, donc tout ce dont vous avez besoin pour regarder est un abonnement actif au service de streaming. Accès depuis ce lien.

Regardez la bande-annonce de la série Netflix « Killer Sally » ci-dessous.