Doctor Strange 2 en tête de The Batman pour devenir le film national le plus rentable de 2022

Alors que Top Gun : Maverick a peut-être été n ° 1 pendant le week-end du Memorial Day, un autre film a grimpé dans les palmarès du box-office national de 2022 pour revendiquer la première place. Grâce à un week-end brut de 16 millions de dollars, Doctor Strange dans le multivers de la folie est maintenant le film le plus rentable aux États-Unis et dans le monde. Le dernier versement de MCU a rapporté plus de 370 millions de dollars sur le marché intérieur, juste assez pour dépasser les 369 millions de dollars amassés par Le Batman plus tôt cette année. Multivers de la folie continue également de bien se comporter dans le monde entier, accumulant un montant brut de plus de 868 millions de dollars après le week-end de vacances.

Le cume domestique pour Multivers de la folie est suffisant pour placer le film dans le top 50 des films nationaux les plus rentables de tous les temps. C’est maintenant la 12e entrée du MCU dans le top 50, ce qui signifie également Multivers de la folie a gagné suffisamment d’argent pour figurer dans la moitié supérieure des films de Marvel Studios. La Doctor Strange la suite a dépassé Spider-Man : Retrouvailles, gardiens de la Galaxie, Homme de feret Thor : Ragnarok et est à un peu plus de 19 millions de dollars de sauter par-dessus Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2.

Si Multivers de la folie peut conserver la première place jusqu’à la fin de 2022, ce serait la deuxième année consécutive que Disney et Marvel ont le film n ° 1 au box-office national, un exploit que les studios puissants ont réalisé dans trois des quatre dernières années également. 2018 a été remporté par Panthère noire, Avengers : Fin de partie dominé en 2019, et après l’année 2020 touchée par la pandémie, Marvel était de retour au sommet l’année dernière avec Spider-Man : Sans retour. Ce sera une tâche ardue pour Multivers de la folie pour rester au premier rang, car la compétition au box-office sera très rude au cours des prochains mois.

La saison des films d’été est pleine de compétition pour Multivers de la folie

Le week-end du Memorial Day est le coup d’envoi officiel de la saison estivale des films, et de nombreux blockbusters de haut niveau sont en route vers les cinémas à travers le pays. Top Gun : Maverick n’était que la pointe de l’iceberg, et la suite de l’héritage de Tom Cruise a pris un bon départ avec des débuts estimés à 124 millions de dollars. Le pont est dégagé pour Maverick ce week-end à venir également, car il n’y a pas de nouvelles versions majeures sur le marché national. de David Cronenberg Crimes du futur obtiendra une large diffusion, mais le film ne devrait pas défier Cruise au box-office. La plus grande compétition pour Maverick arrivera le 10 juin avec Jurassic World : Dominion le troisième et dernier film de la Monde jurassique franchise, et ce que l’on dit être la fin de la jurassique saga. Chaque avant Monde jurassique le film a fait plus de 400 millions de dollars dans le pays, donc Domination devrait pouvoir connaître le succès cet été.

Les hits s’enchaînent après Domination, alors que Pixar revient en salles le 17 juin avec Année-lumière les Minions sont de retour Minions : L’Ascension de Gru le 1er juillet, puis Thor : Amour et tonnerre fera ses débuts le 8 juillet. Sans parler des petits films qui pourraient aussi faire du bruit, comme Elvis, Le téléphone noir et Où les Crawdads chantent. Multivers de la folie peut être n ° 1 pour le moment, mais il va être difficile de conserver ce titre pour le reste de l’été avec autant de films majeurs à venir dans un cinéma près de chez vous.