Comment avoir le Desert Eagle dans Far Cry 6

L’un des pistolets les plus puissants du jeu peut être le vôtre en connaissant l’emplacement du Desert Eagle dans Far Cry 6.

Dans notre voyage à travers Yara, nous trouverons un nombre infini d’armes pour tous les goûts et toutes les couleurs. Utilisez-les et améliorez-les autant que vous le pouvez, car ils seront vos meilleurs alliés. Après des collègues comme Oluso, bien sûr. Ici, nous vous expliquerons comment obtenir celui qui est pour un serveur, le meilleur pistolet du jeu. Attentif à la emplacement du Desert Eagle dans Far Cry 6.

Première méthode d’obtention : Opérations Bandit

Grâce à ce mini-jeu, rappelant les mécanismes de jeu mobile, vous pouvez obtenir cette arme et d’autres intéressantes. Pour y accéder, il vous suffit d’avancer suffisamment dans l’histoire pour atteindre l’un des camps de base de l’une des 3 factions que nous devons aider.

Fondamentalement, ce que nous devons faire, c’est remplir les objectifs avec nos chefs et nos bandits jusqu’à ce que l’un d’entre eux apparaisse avec cette arme en récompense.

On sélectionne l’opération en choisissant le leader qui lui convient le mieux et on attend le temps indiqué (normalement entre 3 heures et 1 jour réel). Une fois le temps écoulé, nous pouvons lancer l’opération en choisissant 3 étapes à suivre. Le plus conseillé est de viser ceux qui ont le pourcentage de réussite le plus élevé et ainsi de nous éviter de mauvaises surprises.

Une fois les 3 étapes terminées avec succès, nous quittons le menu des opérations de bandit et serons récompensés par le Desert Eagle et d’autres gains que nous avons réalisés au cours de l’opération.

Comme cette méthode dépend entièrement du hasard, il est possible qu’elle nous apparaisse rapidement car elle prend de nombreuses tentatives et du temps pour y parvenir. Si vous êtes impatient, cette forme ne sera pas idéale pour vous, bien sûr.

Deuxième méthode d’obtention : Amélioration de la garnison de la guérilla

Dans les camps de base, nous pourrons construire de nouvelles installations en échange de ressources telles que l’essence, le métal et les médicaments. L’une des constructions que nous pouvons faire est la garnison de guérilla. C’est une cabane qui va nous permettre de mieux équiper nos alliés guérilleros, en plus de nous vendre des armes de la cabane elle-même.

L’idée est de mettre à niveau ce qui précède au niveau 3 (ce qui nécessite beaucoup d’essence et de fer) afin que le Desert Eagle semble acheter.

L’inconvénient de cette méthode ? Que les armes qui semblent acheter sont totalement aléatoires et que nous ayons peut-être la malchance qu’elles n’apparaissent pas même si nous avons amélioré la cabine au maximum. Mais si nous avons la chance de le voir, nous devrons simplement l’acheter en échange de pesos Yarano (environ 1200 environ).

Troisième méthode d’obtention (recommandée) : foncez sur votre chasse au trésor

Nous pouvons obtenir le même pistolet sans dépendre du hasard ou de la chance si nous optons pour son coffre au trésor. Nous pouvons le trouver à l’ouest de la ville d’Esperanza, dans une région appelée Bahía Roja. Cette chasse au trésor, appelée « The Last One Alive », nous obligera à actionner trois interrupteurs pour rétablir le courant dans un bunker appartenant à une famille qui a connu des temps meilleurs.

Le premier est dans la maison que nous avons devant ledit bunker. Nous devons faire fonctionner une série d’appareils électriques dans l’ordre : d’abord la radio, ensuite la télévision et enfin le bouton derrière le boîtier de la baie. Avec cela, nous aurons de l’énergie pour actionner le premier levier.

La seconde est à l’intérieur d’une maison en bas des escaliers, vers la côte. Ici, nous devrons d’abord faire éclater ou fermer le réservoir de poison jaune qui se trouve dans la cour. Ensuite, nous devrons nous faufiler dans un trou et actionner le levier à l’intérieur de la maison.

Enfin, le troisième interrupteur se trouve sur une antenne sur un toit auquel nous accéderons depuis la base ennemie qui jouxte la zone de chasse au trésor. Nous passerons par un trou dans le mur, nous grimperons l’une des maisons et nous pourrons accéder à l’endroit où se trouve le dernier interrupteur.

Maintenant, la porte du bunker sera ouverte et vous pourrez obtenir l’Aigle du désert dans le coffre avec le décor de crocodile.

Maintenant que vous connaissez l’emplacement du Desert Eagle dans Far Cry 6, quels sont les meilleurs mods pour cela ?

Sur une note personnelle, le Desert Eagle est une arme qui fonctionne très bien pour le jeu furtif. Pour cela, je vous recommande de mettre le silencieux de niveau 4 (celui qui réduit un peu la distance de tir et le bruit beaucoup), le pointeur laser de niveau 4, le judas x10 et les balles pénétrantes. Avec eux, vous pouvez traverser des têtes comme des ballons, quelle que soit la classe de soldat ou la protection.

Pour les plus âgés, en tant que capacités passives, je recommande d’augmenter les dégâts si la santé des ennemis est faible, de passer rapidement aux armes à étui et de recharger / guérir rapidement les dégâts.

Le Desert Eagle est un pistolet absolument efficace à courte et moyenne portée. Qu’on s’attaque à la tête des soldats ou qu’on décide de les cribler de coups de feu dans la poitrine. Avec deux ou trois coups de feu, nous tuerons presque n’importe quelle personne sans méfiance devant nous.