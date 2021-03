La vidéo de Lil Nas X «  Montero  » récupère des images religieuses pour les noirs queer

Depuis qu’il s’est publiquement déclaré gay en 2019, le rappeur et chanteur Lil Nas X a défendu la communauté LGBTQ, défendant les jeunes de la communauté contre les commentaires homophobes, ainsi que le démantèlement de la masculinité toxique.

Dans la vidéo de son single tant attendu, «Montero (Call Me By Your Name)», il fait les deux dans un éventail impressionnant d’imagerie religieuse visuelle.

Le clip s’ouvre dans le jardin d’Eden et continue en faisant référence au symbolisme religieux profond du mythe misogyne de Lilith au texte du Symposium de Platon inscrit dans l’Arbre de la connaissance à « La création d’Adam » de Michel-Ange, comme on le voit attiré vers le paradis, dansant en enfer, donnant au diable un lapdance et, finalement, prenant la couronne de Satan lui-même.

Après la publication de la vidéo, de nombreuses personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour exprimer leurs opinions tranchées sur l’utilisation par Lil Nas X de références chrétiennes et sataniques.

Beaucoup de ces opinions étaient négatives, critiquant le joueur de 21 ans pour son utilisation des thèmes décrits dans sa vidéo. Mais il semble que ces personnes aient manqué ou n’apprécient pas la brillance de Lil Nas X dans la création d’une œuvre d’art qui récupère l’espace et l’imagerie religieuse pour la communauté LGBTQIA +.

En tant que personne qui lutte avec ma propre identité sexuelle depuis un certain temps, surtout quand j’étais plus jeune, cela aurait été incroyable d’avoir un artiste comme Lil Nas X qui est gay et n’a pas peur de cette étiquette comme exemple.

Après tout, le récit derrière le diable et l’enfer a été un outil activement utilisé contre la communauté LGTBQ pour susciter la peur à travers l’histoire.

«Si vous êtes gay, vous allez en enfer» a été l’appareil oppressif numéro un lorsqu’il s’agit de faire taire les personnes queer.

Il y a un peu plus d’une semaine, le Vatican a publié une déclaration publique, approuvée par le pape François, déclarant que l’Église catholique ne bénirait pas les unions de même sexe.

«La présence dans de telles relations d’éléments positifs, qui doivent en eux-mêmes être valorisés et appréciés, ne peut justifier ces relations et en faire des objets légitimes d’une bénédiction ecclésiale», proclame la déclaration officielle, «puisque les éléments positifs existent dans le contexte de une union non ordonnée au plan du Créateur. «

La décision du Vatican, considérée par beaucoup comme un revers pour les catholiques, poursuit en déclarant que «nous sommes plus importants pour Dieu que tous les péchés que nous pouvons commettre … Mais il ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché».

Lil Nas X a effectivement repris ce récit dans sa vidéo pour «Montero», démontrant fièrement que les personnes queer peuvent exister dans des espaces religieux remplis d’euphorie, d’humour et d’art plutôt que de traumatismes supplémentaires.

Et non seulement il donne une plate-forme à la communauté LGBTQ dans son ensemble, mais plus particulièrement aux Noirs qui s’identifient comme homosexuels.

Être noir dans ce pays est incroyablement difficile, et être noir et queer est une lutte que peu de gens comprennent ou abordent.

C’est encore pire quand il y a si peu de représentation respectueuse dans les médias.

Que Lil Nas X soit lui-même sans vergogne dans les médias grand public est incroyable.

Pour lui, montrer qu’être noir et gay n’est pas quelque chose à fuir, mais plutôt quelque chose à embrasser peut avoir un impact si positif sur une jeune personne queer de couleur.

À la sortie de sa vidéo, Lil Nas X a consulté ses comptes de médias sociaux où il a posté une lettre qu’il avait écrite à lui-même à 14 ans.

«J’ai écrit une chanson avec notre nom», a écrit Nas. «Je sais que nous avons promis de mourir avec le secret, mais cela ouvrira la porte à de nombreuses autres personnes queer pour qu’elles existent tout simplement.

Lil Nas X ne fait pas que pousser l’agenda, mais s’assure qu’il se normalise, et le bilan qui peut faire face à une personne ne doit pas être oublié ou ignoré.

Il donne aux gens de LGTBQ une plate-forme où ils peuvent se sentir habilités à être eux-mêmes de tout cœur, où ils peuvent rêver d’exister dans un espace qui n’a pas été créé à l’origine pour eux mais qui peut leur appartenir de toute façon.

J’espère que les jeunes membres de la communauté LGTBQ, en particulier les jeunes queer noirs, pourront voir la vidéo de Lil Nas X et constater qu’il est possible d’exister sur une telle plate-forme grand public.

Trouver du confort en vous-même et dans votre sexualité est loin d’être un péché. C’est un moment glorieux de voir la représentation et de ne pas se sentir réduit au silence par les normes hétéronormatives qui existent depuis si longtemps.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.