Ellie in You est-elle la saison 3 ? Voici ce qui arrive au personnage de Jenna Ortega

Qu’est-il arrivé à Ellie à la fin de la saison 2 de You ? La connexion de Joe Goldberg à Ellie est toujours forte dans la saison 3.

Tu la saison 3 voit Joe Goldberg et Love Quinn entourés d’un tout nouveau groupe de personnages, mais il suffit d’un épisode à Joe pour nous rappeler que quelqu’un de son passé est toujours présent dans sa vie : Ellie Alves (Jenna Ortega).

Dans le dernier épisode de Tu saison 2, Joe envoie Ellie en Floride avec une pile d’argent pour la protéger de Love qui, à l’insu d’Ellie, a tué sa sœur aînée Delilah. Le plan de Love était d’impliquer et d’accuser Ellie, 15 ans, du meurtre d’Henderson, puis de sauver Ellie et de disculper Joe en utilisant les avocats de Quinn. Avec CPS et la famille Quinn après elle, Joe donne de l’argent à Ellie et lui dit de s’enfuir et de commencer une nouvelle vie à l’autre bout du pays.

Le fait que Joe ait laissé Ellie partir avec la connaissance du meurtre de Delilah a laissé les fans se demander si elle reviendrait ou non pour se venger ou exposer Joe et Love dans la saison 3. Maintenant que la saison 3 est là, nous avons enfin une réponse à la grande question d’Ellie .

Voici tout ce que nous savons sur Ellie dans Tu saison 3.

AVERTISSEMENT : Spoilers avant Tu saison 3!

Qu’est-il arrivé à Ellie dans You? Elle est toujours dans la vie de Joe. Image : Netflix

Est-ce qu’Ellie est dans Tu saison 3?

Ellie est mentionnée à plusieurs reprises par Joe tout au long de la saison 3, mais ne réapparaît à aucun moment dans les neuf épisodes.

Dans l’épisode 1, Joe révèle qu’il continue toujours d’envoyer les bénéfices qu’il réalise en vendant ses livres à Ellie, « chaque fois qu’il a de ses nouvelles ».

Dans l’épisode 2, il va même jusqu’à voler un livre rare à la bibliothèque afin de le vendre et d’envoyer l’argent à Ellie. Il révèle également qu’il est incapable de lui envoyer de l’argent provenant de Love ou du fonds de la famille Quinn au cas où ils découvriraient où elle se trouve.

A part ça, c’est tout ce que nous entendons sur Ellie. Elle est probablement toujours en Floride, où Joe lui a suggéré de disparaître.

Vous saison 3 : Ellie reste toujours en contact avec Joe après avoir déménagé en Floride. Image : Netflix

Ellie sera-t-elle dans Tu saison 4?

Eh bien, Jenna Ortega et la show-runner Sera Gamble ont déjà parlé de l’avenir d’Ellie dans la série. Gamble a confirmé que la porte est toujours ouverte pour le retour de personnages comme Ellie.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter peu après la diffusion de la saison 2, Gamble a déclaré: « Ellie est toujours dans la vie de Joe. Il lui envoie de l’argent. Elle le déteste, mais il lui envoie de l’argent. Donc cette porte reste ouverte pour nous. Et comme vous avez vu dans la saison deux, je veux dire que Beck était morte et elle est revenue. L’une de mes choses préférées à faire est de ramener une personne décédée pour vous hanter. La porte est donc grande ouverte pour les personnages préférés de tout le monde. «

Mais, en ce qui concerne «se venger» de Joe, cela ne semble pas être quelque chose qu’Ellie ferait. Si elle finit par revenir, Jenna Ortega ne pense pas que ce sera pour entraîner Joe vers le bas.

S’adressant à Insider, Jenna a déclaré: « Pour moi, cela va à l’encontre du but de l’histoire d’Ellie. En ce moment, nous la voyons comme quelqu’un qui est incroyablement blessé et a été foutu et a en quelque sorte eu le pire du pire – la ramener et faire c’est un meurtrier comme Joe qui va à l’encontre du but parce que ce n’est pas son personnage et ce n’est pas dans son cœur.

Joe Goldberg mentionne Ellie dans You saison 3. Image : Netflix

Considérant le chemin Tu la saison 3 se termine – ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas mettre de spoils ici ! – Le retour d’Ellie pourrait être un peu plus difficile à réaliser maintenant.

Mais si vous avez déjà regardé la fin, vous saurez qu’elle peut avoir des raisons de lever la tête et de commencer à chercher Joe. Nul doute qu’elle se posera des questions une fois qu’elle comprendra ce qui s’est passé.

