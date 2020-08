Les studios de fitness en ligne mis à l’épreuve: deux sur cinq sont «bons»

Avec des cours de sport sur Internet, vous pouvez vous entraîner à tout moment, n’importe où. Ce qui est une bonne chose, surtout maintenant que tout le monde ne s’aventure pas dans sa salle de sport. Stiftung Warentest voulait savoir quelle salle de sport en ligne offrait le meilleur entraînement.

Surtout au début de la crise Corona, les studios de fitness en ligne ont explosé, avec lesquels vous pouvez vous entraîner presque partout et à tout moment. Mais peuvent-ils rivaliser avec les studios sur place? Parce que les utilisateurs sont souvent laissés à eux-mêmes lors de la formation en ligne et que leur état de santé n’est guère enregistré au préalable. Stiftung Warentest a examiné de près cinq studios de fitness qui ne proposent que des offres en ligne. Seuls deux d’entre eux offrent un bon ajout ou une alternative à la salle de sport classique.

Pendant le test, l’accent a été mis sur la qualité des cours, et la formation et le soutien nutritionnel respectifs des studios de fitness en ligne et la structure du site Web et des applications ont été inclus dans l’évaluation. De plus, les termes du contrat ont été vérifiés et testés pour déterminer s’il y avait des lacunes dans les petits caractères. Les fournisseurs commerciaux ayant été testés dans quatre catégories au total, les offres ne peuvent pas être directement comparées aux chaînes YouTube gratuites.

État de santé non enregistré

Le favori de Stiftung Warentest est “Gymondo” avec la cote de qualité “bon” (2.0). Trois mois d’abonnement coûtent 39 euros, mais il existe des programmes adaptés aux objectifs d’entraînement, des cours utiles et un test de condition physique pour vérifier vos propres performances. Point négatif: les maladies antérieures ne sont pas interrogées.

Vient ensuite l’offre de «Fitnessraum», qui a également reçu la note «bien» (2,3). Ici les vidéos sont de grande qualité et les cours sont bien structurés en termes de formation. Mais là aussi, l’état de santé du client est à peine enregistré et les questions des utilisateurs masquées par les testeurs sont parfois restées sans réponse. Trois mois d’adhésion coûtent 45 euros.

Dans le test, “My Fitness Video” a obtenu le pire score avec “suffisant” (3,8). Il y a de bons cours de yoga ici et les vidéos sont bien faites, mais ici aussi, l’état de santé de l’utilisateur n’est pas enregistré, le programme peut difficilement être personnalisé et les utilisateurs sont peu motivés. Les questions des clients du test n’ont pas non plus reçu de réponse. Pour trois mois d’adhésion, vous devez payer 39 euros.