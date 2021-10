Le patch révolutionnaire de Guilty Gear Strive est maintenant disponible sur PS5, PS4

C’est un grand jour pour Guilty Gear Strive, car la mise à jour la plus importante du combattant spectaculaire est maintenant disponible en téléchargement sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Pesant environ 529 Mo, la petite taille cache des ajustements assez dramatiques. Certains changements sont universels, tandis que d’autres s’appliquent à des caractères spécifiques. Sur le papier, l’équilibre du jeu a été radicalement modifié, mais évidemment, il faudra un peu de temps aux joueurs pour comprendre toutes les nouveautés.

Les changements universels incluent de meilleurs contre-coups aériens, des normales plus rapides et des lancers plus faciles à casser. La mise en mémoire tampon d’entrée a également été allongée et de nombreux mouvements de haute puissance ont reçu une échelle de dégâts supplémentaire, ce qui signifie qu’ils ne sont pas aussi puissants lorsqu’ils sont utilisés dans des combos.

Oh, et le nouveau patch finalement réduit le temps nécessaire pour se connecter au serveur au démarrage du jeu. Auparavant, cette connexion initiale pouvait prendre jusqu’à quatre ou cinq minutes, mais d’après nos tests, la connexion ne prend désormais qu’environ 20 secondes. C’est une sacrée amélioration.

Si vous recherchez les notes de mise à jour complètes, assurez-vous de consulter le site Web officiel de Guilty Gear. Chaque changement de personnage est répertorié là-bas, aux côtés des commentaires du développeur.