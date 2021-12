Ce n’était pas à cause de Spider-Man : Tom Holland a été humilié sur les réseaux sociaux par les fans

2021 est une année de pur succès pour Tom Holland. En effet, l’acteur, malgré sa jeunesse, s’est avéré être l’un des artistes les plus polyvalents d’Hollywood et a participé à différents projets. Parmi eux se trouve son dernier succès le plus apprécié, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui sort dans les salles du monde entier le 16 décembre et fait fureur dans le monde entier.

Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison Tom Holland Il s’est imposé comme l’un des super-héros préférés de Marvel et a même commencé à piétiner l’industrie. Cependant, au-delà du fait qu’il soit généralement applaudi par tous, cela ne dépasse pas la polémique, car comme toute personne publique, il doit aussi faire face à des scandales. Et, le plus récent, il l’a eu avec l’un des réalisateurs les plus reconnus du cinéma.

Il y a quelques jours, Holland a accordé une interview à Le journaliste hollywoodien dans lequel il a répondu aux propos de Martín Scorsese contre le cinéma de super-héros. Le cinéaste de renom avait affirmé, en 2019, que des univers comme Marvel ou DC n’étaient pas du cinéma, mais des ordures et, par conséquent, l’acteur a défendu son travail. Cependant, maintenant, la controverse est allée plus loin parce que Pedro Almodóvar a rejoint les émeutes.

Bien sûr, il faut noter qu’Almodóvar a rejoint le camp de ceux qui soutiennent les super-héros et a même remercié la création de longs métrages tels que Spider-Man : Pas de chemin à la maison. En fait, d’après ce qu’il a dit, il adorerait travailler sur un film du MCU ou de DC pour pouvoir rejoindre ce genre. A tel point qu’avant ces dictons, les fans ont revécu une vidéo qui, comme le dit une expression familière, « envoie les dies » à Tom Holland.

Dans l’audiovisuel, Holland est aperçu lors d’un entretien avec Jake Gyllenhaal qui raconte : « J’aimerais voir une version de Spider-Man réalisée par Pedro Almodóvar« , auquel Tom répond : « Qui est Pedro Almodovar ?”. Sans aucun doute, un moment que maintenant, le Britannique, devrait être racheté car le cinéaste l’a défendu, le laissant meilleur que jamais. Bien sûr, il convient de noter que la vidéo était très amusante parmi les fans en raison de l’expression des deux acteurs lorsqu’ils ont terminé cette conversation.

De plus, la vérité est qu’il s’agit d’une vidéo qui est maintenant devenue virale en raison des récentes déclarations d’Almodóvar, mais en réalité elle est ancienne. C’est parce que, dans cet entretien, les deux Tom Holland alors que Gyllenhaal faisait la promotion Spider-Man : loin de chez soi qui a été créée en 2019.

