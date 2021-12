« Emily à Paris » : ‘Jules et Jim’, le film français qu’Emily découvre dans la saison 2

Dans la deuxième saison de « Emilie à Paris« Le personnage de Lily Collins est obligé d’apprendre le français, alors elle s’inscrit à des cours et demande de l’aide à ses collègues. Pour tenter de l’aider, à sa manière, Luc lui propose d’aller au cinéma et l’emmène voir « Jules et Jim », un film de la mouvance cinématographique intitulé Nouvelle vague.

Réalisé par François Truffaut, «Jules et Jim» (« Jules et Jim » dans sa langue d’origine) est un film français de 1962, basé sur le roman d’Henri-Pierre Roché, et mettant en vedette Jeanne Moreau dans le rôle de Catherine, Oskar Werner dans le rôle de Jules et Henri Serre dans le rôle de Jim.

L’histoire de « Jules et Jim« Se déroule avant, pendant et après la Première Guerre mondiale et suit deux amis, un Autrichien et un Français, Jules et Jim, qui rencontrent Catherine, une femme particulière dont ils tombent tous les deux amoureux. Ainsi, un trio amoureux surgit qui se termine par une tragédie.

Ce film a été classé 46e dans la liste des « 100 meilleurs films du cinéma mondial » du magazine Empire en 2010. Alors que la bande originale de Georges Delerue a été nommée l’une des « 10 meilleures bandes originales » par le magazine Time. .

LE DRAME D’EMILY, GABRIEL ET CAMILLE

Dans le quatrième épisode de la deuxième saison de « Emilie à ParisAlors qu’ils sont au cinéma Le Champo, Emily demande à Luc pourquoi il l’a emmenée voir un film lié à un trio amoureux. Visiblement, son partenaire fait remarquer qu’elle pouvait s’identifier à elle à cause de sa liaison avec Gabriel et ses problèmes avec Camille.

Bien que Cooper pense que c’est un secret et que seuls ceux qui ont assisté à son dîner d’anniversaire sont au courant de ce détail de sa vie, la réalité est que tout le monde dans Sauveur est conscient du scandale que Camille a fait pour découvrir la vérité.

Pendant la représentation, Emily pose également des questions sur la scène où Catherine lit la lettre qu’elle a écrite à Jim pour lui parler de son amour. Luc explique que le visage flottant à l’écran est un dispositif cinématographique pour souligner que ce personnage a écrit ces mots.

Qu’est-ce qui est utilisé plus tard dans le deuxième volet de « Emilie à Paris« Quand le protagoniste décide d’écrire une lettre d’excuses à Camille (Camille Razat).