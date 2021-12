Netflix : le jeu Squid sur le point d’ajouter une nouvelle saison

Quoi qu’en disent les détracteurs, Le jeu du calmar C’était la série de l’année pour les deux Netflix comme pour toutes les plateformes Diffusion en général. Non seulement c’est devenu la production record de l’entreprise, avec 142 millions d’utilisateurs uniques qui l’ont vu dans ses premières semaines, mais c’est aussi devenu une tendance à la fois dans les réseaux sociaux du monde entier, ainsi que dans la vie de tous les jours, avec un merchandising qui a submergé les magasins. à travers le monde dans lequel ils ont été vus depuis des T-shirts avec des images allusives, jusqu’aux costumes des gardiens de cette histoire.

La série créée par Hwang Dong-hyuk se déroule en Corée du Sud et a pour axe la différence de classes dans la société de ce pays asiatique. Le jeu du calmar raconte l’histoire d’un défi auquel sont convoqués différents citoyens complètement pendus par leur situation financière, prêts à tout pour payer leurs dettes et celles de leurs familles, voire au péril de leur vie. Dans ce cadre, ils participent à six jeux différents dans lesquels les perdants sont tués ou brutalement tués.

Malgré le succès retentissant de la série dans le monde entier, Netflix Il n’a pas encore dévoilé publiquement la possibilité de voir de nouveaux épisodes. Cependant, Hwang était chargé de préciser que le deuxième volet sera une réalité et qu’il y travaillait déjà. Maintenant, dans une interview avec Temps de Corée, le directeur a assuré : « Je suis en dialogue avec Netflix sur la deuxième saison, ainsi que sur la troisième. Nous arriverons à une conclusion sous peu « .

Cela signifie que la plateforme aurait pu retarder l’annonce avec l’intention de conclure un accord beaucoup plus important avec Hwang. Concernant les contrats avec les acteurs, la négociation peut être plus facile, puisque seuls deux des protagonistes sont restés en vie : Seong Gi-hun et l’homme masqué, avec le mystère de savoir ce qui est arrivé à la vie du policier, qui a été abattu et est tombé d’une falaise.

Les prix que The Squid Game pourrait recevoir

Le jeu du calmar Elle a reçu des critiques positives qui l’ont mise sur le radar des jurys des différents prix et cela a déjà commencé à porter ses fruits. La série de Hwang reçu trois nominations pour le prochain Ballons d’Or, y compris la meilleure série dramatique. Les deux autres étaient pour le meilleur acteur dans un drame (Lee Jung-jae) et Meilleur acteur dans un second rôle dramatique (Oh yeong-su). La mauvaise nouvelle, c’est qu’à la suite de rapports faisant état de racisme à l’encontre l’Association de la presse étrangère d’Hollywood, chargée de remettre les récompenses, la cérémonie a perdu de sa valeur et en 2022 elle ne sera même pas télévisée.

