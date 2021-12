Le synopsis de la série Naomi propose une histoire d’origine de héros

Des écrivains Ava DuVernay et Jill Blankenship vient une nouvelle série DC Comics qui suit une adolescente nommée Naomi qui découvre ses capacités de super-héros après qu’un événement surnaturel se soit produit dans sa ville. Après un teaser pour le dernier drame de super-héros, Naomi, les fans ont désormais un synopsis complet du premier épisode ainsi qu’une préfiguration de la nouvelle série.

Lorsqu’un incident étrange secoue sa ville natale, Naomi McDuffie veut aller au fond des choses et découvrir ses origines, mais ce qu’elle découvrira remettra en question tout ce qu’elle croit sur les super-héros et révélera ses propres capacités spéciales dont elle n’était certainement pas au courant. Jusqu’à présent, les fans n’ont pu prévisualiser que les images, les teasers et les coulisses qui ont taquiné la connexion de la série à la plus grande DCU. Maintenant, nous avons un aperçu du premier épisode de la série qui offre plus de détails sur Naomi et son nouvel univers.

Le synopsis complet est le suivant :

« Naomi McDuffie (Kaci Walfall) vit sa meilleure vie en tant que meilleure étudiante, skateur et Superman-stan lorsqu’une » cascade « au milieu de sa ville natale de Port Oswego bouleverse son monde. Alors que les parents adorés de Naomi – Greg et Jennifer McDuffie (Barry Watson et Mouzam Makkar) – sont préoccupés par les étranges nouveaux évanouissements de leur fille, les amis les plus proches de l’adolescente – Annabelle (Mary-Charles Jones), Nathan (Anthony Puig), Lourdes (Camila Moreno ), Anthony (Will Meyers) et Jacob (Aidan Gemme) – rejoignez Naomi pour aider à découvrir qui ou ce qui se cache derrière l’événement inattendu qui fait vibrer la petite ville militaire. Un peu de détective amène Naomi et ses amis à découvrir que les propriétaires de deux entreprises locales – Dee (Alexander Wraith) et Zumbado (Cranston Johnson) – semblent en savoir beaucoup plus sur l’incident que tout le monde. Bientôt, Naomi se rend compte que l’événement mystérieux n’est que le début d’un voyage passionnant qui changera sa vie et la mettra au défi de remettre en question tout ce qu’elle savait être vrai. Amanda Marsalis a réalisé l’épisode écrit par Ava DuVernay et Jill Blankenship. »





Le drame de super-héros est basé sur le personnage de DC Comics du même nom et est créé par Brian Michael Bendis, David F. Walker et Jamal Campbell. DuVernay et Blankenship seront également les producteurs exécutifs de la série.

La série met en vedette Kaci Wallfall dans le rôle de Naomi McDuffie avec des acteurs de soutien tels que Camila Moreno, Alexander Wraith, Cranston Johnson, Barry Watson, Mary-Charles Jones, Aidan Gemme, Mouzam Makkar et Will Meyers.

Naomi est prévu pour la première sur The CW le mardi 11 janvier 2022.





