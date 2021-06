L’affiche de Wolf Creek 3 révélée, le tournage commence cette année

Wolf Creek 3 est officiellement parti. Alors que la suite est en préparation depuis un certain temps, les choses se mettent enfin en place et ce sera bientôt une réalité. Altitude Films a embarqué sur le projet et s’apprête à lancer les ventes sur le marché de Cannes cette semaine. Le tournage devrait commencer plus tard cette année, avec le retour de John Jarratt en tant que serial Killer Mick Taylor pour le troisième volet de la franchise d’horreur. De plus, une affiche a été dévoilée avant la production.

Altitude distribuera Wolf Creek 3 au Royaume-Uni La société a pris les droits de vente mondiaux partout sauf en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’affiche a été dévoilée juste avant le lancement des ventes. Il montre Mick Taylor au premier plan avec le texte « il y aura du sang » sur lui. Cette fois-ci, ce sera une famille américaine prise dans le collimateur du tueur. Une ligne de connexion pour la suite a également été révélée, qui se lit comme suit.

« Une famille américaine fait un voyage de rêve dans l’outback australien et attire bientôt l’attention du célèbre tueur en série Mick Taylor. Un cauchemar infernal s’ensuit alors que les deux enfants du couple s’échappent pour être pourchassés par le tueur le plus infâme d’Australie. »

L’original Wolf Creek est sorti en 2005. Il a été inspiré par une histoire réelle. Le film voit plusieurs amis se perdre en explorant l’outback australien et, malheureusement, ils rencontrent Mick Taylor. La violence s’ensuit. Wolf Creek 2 est sorti près d’une décennie plus tard en 2014. Une série télévisée a suivi en 2016, qui a duré deux saisons. John Jarratt a précédemment annoncé qu’une troisième saison de la série pourrait également avoir lieu. Que ce soit toujours le cas ou non reste incertain.

Rachele Wiggins est sur le point de réaliser. Duncan Samarasinghe a écrit le scénario. Le créateur de la franchise Greg McLean devrait produire le film aux côtés de Bianca Martino (L’obscurité) et Kristian Molière (Le Babadook). McLean a réalisé les deux premiers volets de la franchise, ainsi que plusieurs épisodes de la série. Mais il passe maintenant le relais à quelques nouveaux cinéastes pour qu’ils y mettent leur empreinte. McLean avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

« Le tireur de cochons tueurs en série Mick Taylor, interprété par l’acteur australien emblématique John Jarratt, terrorisera une fois de plus l’Outback. Et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par l’équipe créative que nous avons réunie pour créer le prochain chapitre effrayant de Wolf Creek franchise. Le scénario captivant et plein de suspense de Duncan, combiné à la vision de réalisateur passionnante de Rachele pour le film, offrira un tour de montagnes russes d’horreur qui ravira à coup sûr les fans de genre du monde entier.

Le tournage devrait avoir lieu en Australie-Méridionale plus tard cette année. Cela étant, et avec les droits vendus cette semaine, nous pourrions nous attendre à voir Wolf Creek 3 d’ici fin 2022 ou début 2023. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails sur le projet seront disponibles.

