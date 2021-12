Peter Jackson se souvient de la tentative ratée des Beatles de faire un film du Seigneur des Anneaux

Voici un fait amusant. Qu’ont en commun Peter Jackson et les Beatles ? Réponse : Ils voulaient tous les deux faire un film basé sur Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien ! La seule différence est que Jackson a réellement pu atteindre cet objectif. Avec son dernier projet, la docu-série The Beatles : Get Back, maintenant en streaming sur Disney+. Jackson a mentionné ce petit morceau d’histoire à la BBC (avec l’aimable autorisation d’Insider), qui peut être lu ci-dessous. Il s’avère que les membres du groupe ont reçu des copies de la trilogie Le Seigneur des Anneaux par leur producteur, Denis O’Dell, lorsqu’ils ont visité l’Inde à la fin des années 60.

« Je pense qu’il y en a trois, il a envoyé un livre à chacun des Beatles. Je ne pense pas que Ringo en ait eu un, mais John, Paul et George ont chacun eu un livre ‘Le Seigneur des Anneaux’ à lire en Inde. Et ils se sont enthousiasmés à ce sujet.

Ce n’était pas aussi difficile à reculer à l’époque, il était courant que les artistes musicaux s’étendent également au jeu d’acteur. Tout au long des années 60, Elvis Presley a joué dans des films tels que Bleu Hawaï, Vive Las Vegas, et beaucoup plus. Les Beatles eux-mêmes avaient également touché au grand écran avec des films tels que Nuit d’une dure journée et Aider!. O’Dell a participé à la production de A Hard Day’s Night. L’histoire raconte que le groupe avait encore un troisième et dernier film sur son contrat avec United Artists. Le casting aurait été composé de Paul McCartney dans le rôle de Frodon, de John Lennon dans celui de Gollum, de George Harrison dans celui de Gandalf et de Ringo Starr dans celui de Samwise. Le groupe voulait aussi amener 2001 : L’Odyssée de l’Espace et Spartacus réalisateur Stanley Kubrick. Selon Jackson, le projet a finalement été arrêté par nul autre que Tolkien lui-même.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« En fin de compte, ils n’ont pas pu obtenir les droits de Tolkien, parce qu’il n’aimait pas l’idée qu’un groupe pop fasse son histoire. Alors il a été rejeté par lui. Ils ont essayé de le faire. à un moment donné, ils envisageaient sérieusement de le faire au début de 1968. »

Le voyage fantastique et épique de Tolkien a fini par obtenir quelques adaptations notables à la fin. La première aventure au cinéma a été avec le film d’animation de Ralph Bakshi de 1978 le Seigneur des Anneaux, qui a adapté les deux premiers livres à l’écran. Alors qu’il y avait des plans pour une suite pour terminer Le retour du roi, ils ont été abattus en raison des faibles revenus au box-office du film.

Les fans de Tolkien ont enfin pu voir leur histoire préférée arriver au cinéma en live action avec la trilogie de Peter Jackson, à commencer par La communauté de l’anneau en 2001. Jackson a tourné les trois films simultanément et entièrement dans son pays d’origine, la Nouvelle-Zélande. La trilogie, distribuée par New Line Cinema, est devenue l’une des séries de films les plus réussies de tous les temps. Avec un budget de 281 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 2,991 milliards de dollars dans le monde. Le troisième film, Return of the King, a remporté les 11 Oscars pour lesquels il a été nominé.





Bien que les Beatles n’aient jamais officiellement lié leur renommée à l’héritage fantastique de Tolkien, ils ont quand même réussi à profiter d’une carrière dans le cinéma après la chute du Seigneur des Anneaux. Leur troisième production avec United Artists a fini par être le tristement trippant Sous-marin jaune, qui mettait en vedette le groupe sous une forme animée partant en voyage pour arrêter une armée de méchants bleus. Sous-marin jaune a été un succès auprès d’un public fatigué que Disney domine le monde de l’animation. La bande originale du film présentait des chansons inédites « Yellow Submarine » et « All You Need is Love » aux fans enthousiastes.

Les fans nouveaux et anciens peuvent désormais profiter du Fab Four dans Les Beatles : Revenez. Les docuseries en trois parties suivent le groupe lors de la création de leur album de 1970 Qu’il en soit ainsi. Les membres survivants du groupe, Paul McCartney et Ringo Starr, ainsi que les veuves de John Lennon et George Harrison, Yoko Ono et Olivia Harrison, ont travaillé aux côtés de Jackson. Dans un communiqué de presse avec Ultimateclassicrock.com, Paul McCartney a exprimé son enthousiasme à travailler avec Jackson.





« Je suis vraiment heureux que Peter ait puisé dans nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble. L’amitié et l’amour entre nous viennent et me rappellent quel moment incroyablement beau nous avons eu. »

La série a été globalement saluée par la critique pour son utilisation de séquences d’archives et pour montrer le fonctionnement interne du groupe. Il a également été félicité pour avoir apporté un ton plus optimiste à la production de l’album, qui a toujours été considéré comme une période tendue et difficile pour les Fab Four. The Beatles: Get Back est désormais disponible en streaming sur Disney+.





Voici ce qui fait de Wanda (Scarlet Witch) l’un des vengeurs les plus puissants Découvrez comment Wanda Maximoff est devenue l’un des Avengers les plus puissants du MCU.

Lire la suite





A propos de l’auteur