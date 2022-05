Exigence de Sony pour commencer à produire Spider-Man 4 avec Tom Holland

images sony

Après que Spider-Man : Pas de retour à la maison les fans se préparent déjà pour Spider-Man 4, mais Sony a l’obligation de ramener Tom Holland au cinéma. Connaître tous les détails.

Le 16 décembre dernier, les fans de Tom Holland ils ont de nouveau souri. En effet, après des mois d’attente et de spéculation, l’acteur est revenu au cinéma avec Spider-Man : Pas de retour à la maison. Dans ce film, il a donné le meilleur de lui-même en montrant la meilleure version de son peter parkerqui était accompagné de ses prédécesseurs, Tobey Maguire Oui Andrew Garfield. Et, sans aucun doute, c’était l’une des meilleures œuvres du Britannique, qui a ébloui par son interprétation.

Cependant, il convient de noter qu’après Spider-Man : Pas de retour à la maison les fans en voulaient plus et revoir Tom Holland dans la peau de Peter Parker. Chose qui, évidemment, va arriver puisqu’ils ont assuré que l’interprète reviendrait pour la création d’un quatrième volet de l’histoire. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quand puisque le même acteur a confirmé qu’après avoir terminé le tournage de La salle bondéela série dans laquelle il jouera sur Apple TV +, veut faire une pause dans sa carrière d’acteur.

Cependant, au-delà de la déclaration de Tom Holland, de Sony Pictures, ils viennent de confirmer qu’ils réfléchissent déjà à ce que sera Spider-Man 4. Tu dois t’en souvenir Pas de retour à la maison se termine par le peter parker de Hollande étant laissé seul et sortant pour marcher dans les rues du Queens, on suppose donc que le nouveau film sera axé sur cette nouvelle version du super-héros. En tout cas, la vérité est que pour le retour de ce personnage au cinéma, la société a une exigence.

D’après ce qu’a avoué Tom Rothman, le président de Sony, l’intention de créer le quatrième long métrage est là, mais il a pour objectif de faire revenir à la fois Zendaya, l’interprète de MJ, et Jon Watts, le réalisateur d’origine.. C’est sans aucun doute quelque chose que tout le monde attend puisque Holland et Zendaya étaient l’un des couples fictifs les plus importants de merveille. Cependant, il y a aussi le fait que maintenant les acteurs sont des petits amis dans la vraie vie.

Eh bien, leur relation a été confirmée l’année dernière, avant la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison et c’était une rage complète parmi les fans. Depuis 2017, les followers des deux s’attendaient à les voir ensemble puisque, dès le premier instant, ils se sont transmis une chimie formidable et inégalée. Que oui, pour le moment, Il n’y a aucune confirmation officielle du retour de Zendaya ou de Jon Watts sur le plateau de Spider-Man, et on ne sait pas non plus quand Holland remettra le costume rouge..

