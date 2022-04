Sandra Bullock regrette Miss FBI : Divinement armée et rejette catégoriquement l’idée d’un troisième film

N’espérez pas voir Sandra Bullock dans un Miss Détective 3, car l’actrice regrette toujours d’avoir accepté le deuxième film lourdement filmé. En 2000, Bullock avait joué dans le premier Miss Détective Convivialité où elle incarnait un agent du FBI chargé de s’infiltrer parmi les candidates au concours Miss États-Unis, en proie à une menace terroriste. Le film a été un grand succès au box-office et a valu à Bullock une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice.

Bullock a repris son rôle d’agent du FBI Gracie Hart dans sa suite Miss FBI : Divinement armée, sortie en 2005 . Dans la suite, Gracie se débat avec son statut de célébrité tout en acceptant une nouvelle mission pour retrouver un ami disparu du concours de beauté. Le film a été martelé de critiques négatives à sa sortie, atterrissant avec un score pourri de 15% sur Rotten Tomatoes. Il sert maintenant de tache sur le curriculum vitae par ailleurs solide de Bullock.

Pour sa part, Bullock a maintenant le sentiment que Miss FBI : Divinement armée n’aurait jamais dû voir le jour, bien qu’elle ait apprécié de travailler avec Regina Hall. Elle précise également qu’elle n’a aucun intérêt à faire une autre suite à ce film, même si elle est ouverte à voir une enfant star reprendre le rôle dans une préquelle. Lors de la promotion de son nouveau film Le secret de la cité perdue, Metro UK a demandé à Bullock si elle serait prête à revenir pour Miss Détective 3, ce à quoi l’actrice a répondu :

« Certainement pas. Non. [Miss FBI: Divinement armée] n’aurait pas dû être fait, mais je suis contente que ça l’ait été, parce que c’était avec Regina [Hall], que j’adore. Celui-là aurait dû rester unique. À moins qu’ils ne fassent une préquelle avec une jeune Gracie Hart … Je pense que Gracie Hart à 10, 11 ans, agit toujours à peu près de la même manière que Gracie Hart à l’âge adulte.

“God, no. No, no." 😳 I guess we know where Sandra Bullock stands on another 'Miss Congeniality' movie… https://t.co/Ho3hHB1Ayb — TODAY (@TODAYshow) April 7, 2022

Sandra Bullock regrette également Speed 2 : Cap sur le danger

Récemment, Sandra Bullock a également expliqué ce qu’elle ressentait pour sa suite Speed 2 : Cap sur le danger. Bullock n’a maintenant aucun mal à dire qu’elle aurait dû rejeter ce film, tout comme elle l’a fait sa co-vedette du premier film: Keanu Reeves. Cela semble tellement évident en regardant en arrière pour Bullock, qui n’en revient pas du fait que le film est une suite de Speed se déroulant dans l’un des véhicules les plus lents imaginables, ce qui le rend beaucoup moins excitant que le bus à grande vitesse sur l’autoroute vu dans le premier film.





« J’en ai un autre que [film] personne n’est venu voir et je suis toujours gêné d’être dedans. Ça s’appelle Speed2« , a expliqué Bullock. « J’ai été très claire à ce sujet. Ça n’a aucun sens. Bateau lent. Aller lentement vers une île. C’est celui que j’aurais aimé ne pas avoir fait et aucun fan n’est venu, à ma connaissance. »

En 2015, Keanu Reeves a également déclaré sur Jimmy Kimmel en direct de son choix de refuser la suite, « Je n’ai pas pu être là-dedans. Eh bien, j’ai décidé de ne pas être là-dedans. J’ai adoré travailler avec [le réalisateur] Jan de Bont et Sandra, bien sûr. C’était juste une situation dans la vie où j’ai eu le script et j’ai lu le script et j’étais comme, ‘Ugh.’ C’était à propos d’un bateau de croisière, et je pensais, ‘Un bus, un bateau de croisière… Speed, un bus, mais un bateau de croisière est encore plus lent qu’un bus, et je me suis dit : « Je vous aime, mais je n’y arriverais pas. » »