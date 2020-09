"Les Avengers de Marvel" dans le test: butin, humeur et marge de progression

“Marvel’s Avengers” n’a pas bien fonctionné pour moi dans l’aperçu et la bêta, mais le jeu terminé est étonnamment amusant. Néanmoins, le nouveau butin bagarreur a quelques déficits – c’est dommage que cela fasse maintenant partie des nouvelles versions. Mes impressions sur la sortie du nouveau jeu d’action coopératif.

Tester un jeu comme “Marvel’s Avengers” est une tâche ingrate. Le nouveau jeu de super-héros de Chrystal Dynamics est un soi-disant jeu de service: il ne peut pas être joué au sens classique du terme – le jeu sans fin continuera à offrir de nouveaux défis après la campagne, avec de nouveaux personnages Marvel, de nouveaux équipements et des événements réguliers dans le jeu. Avec des mises à jour constantes, dans quelques semaines, ce sera probablement un jeu complètement différent de celui d’aujourd’hui.

C’est maintenant une pratique courante, des titres autrefois médiocres tels que “Destiny”, “The Division” et même “Star Wars Battlefront 2” ont été continuellement améliorés dès leur sortie. Au fil du temps, les jeux ont réussi à gagner des joueurs réguliers euphoriques. Un test de sortie en dit peu – s’il n’y avait pas des cas comme “Anthem”, avec lesquels “Marvel’s Avengers” a été récemment souvent comparé. Mais j’anticipe, parlons d’abord de tout ce que Chrystal Dynamics a vraiment bien fait!





Qui aurait attendu ça? Une bonne campagne!

Dans la version bêta, je n’ai eu qu’un bref aperçu de la campagne solo, qui se concentre sur Kamala Khan alias Mme Marvel. En combinaison avec le prologue de “Marvel’s Avengers”, l’extrait ressemblait à un didacticiel obsolète plein d’événements rapides et d’actions linéaires de hit-and-run. Dans le jeu terminé, j’aime étonnamment l’histoire de la jeune Kamala – Sandra Saad, la porte-parole de Kamala dans l’original anglais, a épaulé l’histoire presque à elle seule avec la nature maladroite mais sympathique de l’héroïne. Le reste de la distribution est également excellent – grâce à de grands orateurs comme Troy Baker (Bruce Banner) et Laura Bailey (Black Widow), tous deux connus de “The Last of Us Part 2”. La synchro française, par contre, me semble en bois.

Les Avengers de Marvel sont-ils vraiment une prise d’argent?

La “sur-monétisation” redoutée avant la sortie est de peu de conséquence au début. Bien sûr, il y a beaucoup à découvrir dans tous les coins et extrémités, les passes de bataille prévues pour les héros ultérieurs sont encore loin. Cependant, il reste à voir comment la fin de partie se sentira lorsque tout dans “Marvel’s Avengers” sera effleuré. Cela ne peut pas être testé pour les jeux en ligne avant la sortie. Le fait même que chacun des héros joue complètement différemment et puisse être mis à niveau de différentes manières offre beaucoup de valeur de rejouabilité et de motivation à long terme. Peut-être que je peux m’en sortir plus longtemps sans payer de contenu supplémentaire.

Où est quoi?

Sinon, “Marvel’s Avengers” me semble généralement déroutant. Cela commence par la navigation dans le menu: Où puis-je voir le nombre exact de mes points d’expérience? Comment accéder aux concessionnaires des bases en multijoueur? La confusion continue dans le gameplay: en particulier en mode coopératif, la vue d’ensemble est rapidement perdue lorsque plusieurs héros dans les mondes semi-ouverts tirent leurs capacités spéciales explosives en même temps et lancent ainsi divers adversaires sur tout le terrain. De plus, les cartes sont généralement trop étendues ou trop étroites – la conception des niveaux veut rendre chaque monde jouable à la fois pour les combattants isolés et les équipes de quatre.





Dès le début, “Marvel’s Avengers” me submerge de tonnes de termes et de valeurs mal nommées, que j’ignore donc pour le moment: les avantages qui me promettent des équipements et des compétences sont difficiles à classer au début, et dès le début, il existe neuf ressources d’artisanat différentes. Quelque chose clignote partout, des nouvelles apparaissent. C’est normal pour les jeux de butin de ce type, mais une introduction bien dosée aurait été bonne pour le jeu.

Rhythm & Flow: Il y en a plus, mais ça ira!

La transition de la campagne à la partie coopérative ouverte de “Marvel’s Avengers” est fluide. Après l’histoire principale, il y a une mini-campagne distincte pour chaque héros, qui peut également être jouée en solo. Il existe également d’autres séries de missions pour des factions, des ordres et des défis spécifiques, le multijoueur peut être sélectionné séparément dans le menu. Le gameplay est toujours largement identique. Cependant, les missions coopératives semblent étrangement plates, leur rythme est monotone. Là où des jeux comme “The Division 2” alternent entre l’exploration, les combats et les boss avec un flux bien chronométré, dans “Marvel’s Avengers” j’ai dû conquérir vague après vague d’adversaires – et puis la mission est terminée.

J’ai également eu des problèmes techniques sur le PC malgré la configuration système recommandée. Mais c’est comme décrit au début: avec les jeux de service, les lacunes sont tout à fait normales pour la sortie. Au cours des prochains mois, les développeurs vont, espérons-le, étendre, restructurer et étendre “Marvel’s Avengers” en fonction des données et des commentaires des joueurs. Le potentiel est là. Je soupçonne que le jeu perdra du temps d’écran de ma tête que je ne savais pas être encore en moi – parce que malgré tout mon scepticisme, “Marvel’s Avengers” a été très amusant indécent.

Conclusion: d’où vient-il les vestes?

Chrystal Dynamics doit maintenant montrer que “Marvel’s Avengers” progresse. L’expérience montre que le réapprovisionnement en fin de partie est le plus gros problème des jeux de service. L ‘”hymne” mentionné au début n’a pas échoué à cause du gameplay ou de la technologie, mais à cause d’un manque de contenu et de mécanismes faibles pour les joueurs assidus. En tant que fan de Marvel, j’espère sincèrement que les développeurs de “Marvel’s Avengers” trouveront la formule du succès – et à un moment donné, je découvrirai d’où Bruce Banner obtient toujours les vestes de bouclier quand il se détournera de Hulk.