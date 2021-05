Qui est Bella Hadid et quel âge a-t-elle?

La plupart des gens connaîtront Bella Hadid comme la soeur du mannequin Gigi Hadid et l’ex-petite amie du chanteur The Weeknd, qui a remporté le prix International Male Solo Artist aux BRIT Awards 2021.

Née à Washington le 9 octobre 1996, son nom complet est Isabella Khair Hadid et elle est un mannequin américain. Bella Hadid est la fille de Vraies femmes au foyer star et mannequin, Yolanda Hadid et promoteur immobilier, Mohamed Hadid. Bella a deux frères et sœurs: Gigi (26) et Anwar (21) – qui sont tous les deux modèles – et deux demi-sœurs paternelles: Marielle (40) et Alana (35).

Bella Hadid photographiée avec sa mère, Yolanda Hadid et ses frères et sœurs, Anwar Hadid et Gigi Hadid ‘Crédit: Instagram / Bella Hadid

Nationalité de Bella Hadid

Bella, Gigi et Anwar Hadid sont toutes américaines, mais elles partagent toutes l’héritage néerlandais de sa mère, qui est née aux Pays-Bas, et l’héritage palestinien de son père.

Au moment de la rédaction de cet article, Bella Hadid compte 42,3 millions d’abonnés sur Instagram et elle a utilisé sa plateforme pour protester contre le conflit actuel entre Israël et la Palestine. Sous-titrant une photo de ses grands-parents palestiniens, le mannequin a écrit:

«J’aime ma famille, j’aime mon héritage, j’aime la Palestine. Je resterai ferme pour garder leur espoir d’une terre meilleure dans mon cœur. Un monde meilleur pour notre peuple et les gens qui l’entourent. Ils ne pourront jamais effacer notre histoire. L’histoire est l’histoire! «

Pourquoi Bella Hadid est-elle célèbre?

Bella Hadid a commencé le mannequinat à l’âge de 16 ans et est devenue célèbre en 2014, après avoir été signée par des mannequins IMG et avoir fait ses débuts à la Fashion Week de New York, marchant pour Desigual.

Bella Hadid au défilé Victoria’s Secret à Shanghai, 2017 ‘Crédit: PA

Qui est le plus riche – Gigi ou Bella?



Selon Capital FM, Gigi Hadid, avec une valeur nette de 29 millions de dollars (20 millions de livres sterling) vaut plus que Bella Hadid, qui a une valeur nette de 25 millions de dollars (19 millions de livres sterling).

Gigi Hadid et Bella Hadid arrivant aux MTV Video Music Awards 2019 ‘Credit: PA

Régime de taille et de forme physique de Bella Hadid

La brune aux longues jambes mesure 1,75 m (5 « 8 pouces). Hadid prétend suivre un régime riche en protéines et faire de l’exercice jusqu’à 3 heures par jour avant un grand événement pour maintenir sa silhouette, selon Santé des femmes. L’un de ses entraînements préférés est la boxe.

Bella Hadid mesure 2 cm de plus que son petit ami intermittent, The Weeknd.

Bella Hadid et The Weeknd

Bella Hadid et The Weeknd au Victoria’s Secret Fashion Show 2016 ‘Crédit: PA

Bella aurait été dans une querelle avec l’ancienne petite amie et chanteuse de The Weeknd, Selena Gomez au fil des ans; Gomez et The Weeknd étaient ensemble depuis une dizaine de mois en 2017.