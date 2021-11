Howard sera le narrateur d’un nouvel épisode de « Young Sheldon »

« The Big Bang Theory » aura pris fin il y a quelques années, bien que l’un de ses personnages les plus populaires apun bénéficie d’une vitalité à la télévision grâce à son propre spin-off / prequel, qui est au milieu du film. sa cinquième saison sous le signal de CBS.

La série produite et narrée par le gagnant d’un Emmy Jim Parsons présente la vie de son personnage, Sheldon Cooper (maintenant joué par Iain Armitage), au cours de ses années de formation, nous présentant la relation complexe avec sa famille et comment ils assimilent progressivement sa vie avec un Enfant doué.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Halo : regardez la première bande-annonce de leur série télévisée très attendue

Tout au long de son développement, « Young Sheldon » a réussi à rassembler sa propre légion de fans à travers de légers clins d’œil à l’avenir de son personnage à travers les récits de Parsons, qui offre également de petits détails sur sa vie après « The Big Bang Theory ».

Dans l’un de ses nouveaux épisodes, la série mettra en vedette un invité spécial avec la narration de Simon Helberg, responsable du portrait d’Howard Wolowitz dans la série originale. Helberg reprendra son personnage pour raconter les événements qui ont conduit Sheldon à développer une grande aversion pour l’ingénierie, un trait caractéristique présenté tout au long de « The Big Bang Theory ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Rick et Morty » : la saison 6 sortira en 2022

Steven Molaro, producteur exécutif de la série, a décrit cet épisode comme « l’un des meilleurs » de la série à ce jour. « Nous aimons pouvoir explorer les origines de Sheldon Cooper chaque semaine avec » Young Sheldon « , mais c’est toujours très amusant de pouvoir incorporer des éléments de » Big Bang Theory « dans ses histoires », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec The Independent.

Malgré les souhaits des producteurs de continuer avec « The Big Bang Theory » après le succès de sa 12e saison, la finale de la série est principalement attribuée au fait que Jim Parsons, l’un de ses éléments les plus importants, avait menacé de quitter la série. en cas de renouvellement. Cependant, l’actrice Mayim Bialik a déclaré plus tôt cette année qu’il y avait d’autres facteurs inconnus du public.