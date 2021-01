Cobra Kai: pour ces raisons Aisha et Mantarraya n’étaient pas dans la saison 3

«Cobra Kai» Il est de retour avec sa troisième saison depuis vendredi 1er janvier et les fans l’ont déjà apprécié, selon ce qui a été exprimé sur les réseaux sociaux et leurs demandes de voir la partie 4 de la fiction basée sur les films de ‘Le Karaté Kid’ des années 80. Son arrivée sur Netflix a été plus que positive, puisque les plans visent à profiter davantage du programme à l’avenir.

Le lancement de la saison 4 nous a fait connaître les origines de M. Miyagi à travers Daniel LaRusso, nous avons vu un Johnny Lawrence plus ciblé que dans les tranches précédentes et nous avons observé un John Kreese de plus en plus toxique cherche à mettre fin une fois pour toutes à ses rivaux.

Ils nous ont également donné un aperçu de vieux personnages, comme Moulins Ali (Elisabeth Shue), Chozen (Yuji Okumoto) et Kumiko (Tamlyn Tomita), et ils peuvent nous en donner plus avec l’arrivée possible de Terry Argent, le méchant de ‘Karate Kid III’, si l’on se laisse guider par les flashbacks de Kreese pendant la guerre du Vietnam. Au-delà de ces chiffres, il y a eu deux absences qui ont retenu l’attention du public: Aisha et Manta Ray.







+ Pourquoi Aisha et Manta Ray n’étaient-ils pas dans Cobra Kai Saison 3?

Nichole Brown, qui joue Aisha, a annoncé en septembre 2019 qu’il n’en serait pas à la troisième saison, puisque les scénaristes n’ont pas trouvé de place pour elle dans les scripts. Ensuite nous avons Stingray / raie manta, joué par Paul Walter Hauser, qui a déclaré à l’époque qu’il n’allait pas comparaître, mais n’a donné aucune raison, cependant ils le mentionnent quand ils disent qu’il a été arrêté pour s’être impliqué dans la bagarre à l’école qui s’est terminée par la blessure de Miguel et l’évasion de Robby.

Le producteur exécutif et co-showrunner de la série, Jon Hurwitz, J’affirme que les portes de ‘Cobra Kai’ leur sont ouvertes dans le futur: « Ce n’est pas parce qu’un personnage n’apparaît pas dans un certain temps ne signifie pas qu’il a quitté l’univers, qu’il ne peut pas revenir. Nous aimons les personnages, et nous pourrions les revoir un jour. ». Terminé: «Nous avons une longue histoire à raconter. Les entrées et les sorties sont choquantes et importantes. Parfois, les gens ont besoin de sortir pour rendre leur rentrée un peu différente et plus grande..