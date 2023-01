Elle est aussi mannequin : qui est Eugenia Arranz, la petite amie de l’acteur Fernando Lindez

Fernando Lindez est l’un des chiffres « Scandale : Histoire d’une obsession », une série espagnole controversée qui raconte la relation tabou entre un enfant de moins de 15 ans et une femme qui le porte depuis plus de 30 ans. L’acteur espagnol a immédiatement eu un coup de pouce dans sa carrière qui a commencé dans un autre domaine, où il a rencontré Eugenia Arranz, qui est sa petite amie actuelle.

Lindez a d’abord été mannequin et a été considéré comme l’un des meilleurs au niveau international. Son talent pour les podiums l’a amené à défiler dans des villes comme Londres et Parisen plus de faire partie de prestigieuses marques internationales.

Maintenant, il a le défi de faire partie d’une production télévisée risquéeoù il partage les rôles avec Alexandra Jimenez. L’interprète s’est mérité les applaudissements du public pour son travail scénique, qu’il continuera à développer par la suite.

Parce que l’interprète fait aussi partie du saison 7 de « Elite »la série espagnole de Netflix qui n’a pas encore été diffusé sur la plateforme de streaming. En attendant, on vous dit ce que l’on sait de la mystérieuse petite amie de Fernando Lindez, également mannequin Eugénie Arranz.

QUI EST EUGENIA ARRANZ ?

Sur quoi travaillez-vous ?

Eugénie Arranz est une jeune mannequin espagnole qui triomphe sur les podiums de son pays. Elle est représentée par l’agence Uno et a défilé dans diverses manifestations.

Qui est votre partenaire ?

Eugenia Arranz et Fernando Lindez être en couple depuis au moins 2021. Le couple a partagé des photos ensemble sur les réseaux sociaux au cours de cette année. Ils partagent la même passion pour le mannequinat, l’art et même l’agence.

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Eugenia Arranz publie des photographies de son travail de mannequinainsi que les moments qu’elle vit avec ses amis et, surtout, avec son copain Fernando Lindez. Sur Instagram, il a un compte de près de 10 000 abonnés.

Tandis que, sur TikTok, il partage des vidéos de ses voyages, des catwalks où il doit défiler, et d’autres travaux devant les caméras. Il publie également des photos avec Lindez et a 11,8 mille abonnés.

DONNÉES PERSONNELLES D’EUGENIA ARRANZ

Couleur des yeux: Marron

Marron Cheveux: châtain

châtain Hauteur: 1.75m

1.75m Instagram : @eugearranz

