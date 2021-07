Elite : qui sont les favoris de la quatrième saison ?

La nouvelle saison de Élite c’est à la mode sur Netflix. En seulement huit épisodes, la série a montré les étudiants légendaires de Las Encinas partageant l’espace avec quatre nouveaux membres de l’institut le plus prestigieux de Madrid qui sont arrivés pour « tout gâcher » et prouver, une fois de plus, que rien n’est ce qu’il paraît.

Remplie de sexe, de meurtre, de drame et d’examens, la dernière saison de Élite il a catapulté Manu Ríos, Pol Granch, Carla Díaz et Martina Cariddi à une renommée internationale, comme il l’a fait avec les acteurs déjà bien connus. Pourtant, parmi ce nouveau quatuor de la série, il y en a deux qui ont su se démarquer et conquérir, à fond, le cœur des fans.

Le nouveau casting d’Elite. Photo : (Netflix)



Le premier d’entre eux est Manu Ríos, qui incarne Patrick dans ce drame adolescent et est chargé de s’interposer dans la relation entre Ander (Aron Piper) et Omar (Omar Ayuso). Influenceur, chanteur et danseur, l’artiste a multiplié ses followers sur tous ses réseaux sociaux et, de fait, de nombreux fans se sont également intéressés à la situation sentimentale actuelle de l’homme aux multiples facettes.

Son personnage, Patrick, a suscité beaucoup de controverses dans le monde entier et tout cela pour être au milieu d’un lien aussi forgé que celui qu’Ander et Omar semblaient avoir. Cependant, d’un autre côté, il a également été largement compris par ceux qui connaissent l’histoire de la série et ce que ce jeune homme a subi tout au long des huit épisodes.

Manu Rios et Martina Cariddi. Photo : (@manurios)



En plus, qui a également remporté un grand succès était Martina Cariddi jouant Mencía, le plus jeune de la famille Blanco. Frontal, sarcastique et une femme avec beaucoup d’élan étaient les caractéristiques avec lesquelles son personnage se démarquait, qui a lutté pour faire face aux abus qu’elle a subis en tant que mineure et a réussi à trouver l’amour et un coup de main chez Rebeca (Claudia Salas).