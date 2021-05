«Elite»: qui sont exactement les nouveaux étudiants de Las Encinas

L’école sera la même, mais certains des élèves seront d’autres dans la quatrième saison de « Élite« , Qui sortira en juin prochain pour Netflix au niveau mondial.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Que savez-vous de « Elite »?

La production espagnole ayant perdu certaines de ses références, parmi lesquelles Danna Paola (Lu) et Ester Expósito (Carla), pour son quatrième opus, elle a recruté de nouveaux talents qui tenteront de combler le vide laissé par ces jeunes stars, à l’époque de mettant à nouveau Las Encinas à l’envers, aux côtés des acteurs qui continuent dans la série tels que Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ánder) et Omar Ayuso (Omar).

Qui sont ces nouveaux étudiants? Trois sont les fils de Benjamin, le nouveau directeur de l’école, et un autre est un prince. Pas mal de bousculer la dernière année des personnages originaux, qui, comme hantés par une malédiction, finiront par être impliqués dans un nouveau crime.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la quatrième saison de « Elite »

QUI SONT LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS DE LAS ENCINAS?

1. CARLA DÍAZ EST ARI BLANCO COMMENFORD

Carla Díaz est Ari Blanco Commerford (Photo: Elite / Netflix)

Ari est décrite comme une jeune femme compétitive, perfectionniste et correcte, mais ferme lorsqu’il s’agit de défendre son père, l’un des entrepreneurs les plus puissants et les plus influents du continent. Bien sûr, malgré son armure, il tombera forcément amoureux d’un camarade de classe.

2. MARTINA CARIDDI EST MENCÍA WHITE COMMENFORD

Martina Cariddi est Mencía Blanco Commerford (Photo: Elite / Netflix)

Contrairement à sa sœur aînée, Mencía ne se sent pas très à l’aise avec sa famille, au point que la belligérance et l’autodestruction sont ses réponses à ce que l’on attend d’elle. Cependant, quand il s’agit d’autres personnes qui touchent votre cœur, cela peut être une pure lumière.

3. MANÚ RÍOS EST PATRICK BLANCO COMMENFORD

Manu Ríos est Patrick Blanco Commerford (Photo: Elite / Netflix)

Le jumeau d’Ari, Patrick est décrit comme « hédoniste, fantasque et séduisant», Ainsi qu’un terrain d’entente entre ses sœurs. Afin de réaliser tout ce qui est proposé, le troisième fils de Benjamin peut suivre les règles, mais aussi les enfreindre à volonté.

4. POL GRANCH EST PHILLIPE FLORIAN VON TRIESENBERG

Pol Granch dans le rôle de Phillipe Florian Von Triesenberg (Photo: Elite / Netflix)

Philippe est l’héritier direct du trône d’une principauté d’Europe centrale et un élève exemplaire: élégant, cultivé et immaculé… jusqu’à ce qu’il plonge dans Las Encinas, où le monde qu’il a connu reste en marge.

PLUS D’INFORMATIONS: Quand la quatrième saison de « Elite » sortira-t-elle?

QUI SONT LES AUTRES NOUVEAUX PERSONNAGES «ÉLITE»?

Le rôle du nouveau directeur incombe Diego Martin, qui est ajouté Andres Velencoso dans un rôle encore plus mystérieux.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi la quatrième saison de « Elite » aura-t-elle d’autres protagonistes?

QUAND LA SAISON 4 DE «ELITE» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

La quatrième saison de « Élite»Sera publié le vendredi 18 juin prochain par Netflix .