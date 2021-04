20 Suivez-la en train de siffler la nuit: la vidéo sur TikTok devient virale

Sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac vidéos dans lesquelles les utilisatrices ont commencé à se répandre raconter des expériences de harcèlement sexuel vécu dans leur passé récent ou lointain. La tendance est réussie pour une raison simple et inquiétante: malheureusement, des expériences similaires se produisent chaque jour dans des quantités incalculables partout dans le monde, et pour cette raison, les histoires ne manquent pas en ce sens – ainsi que le désir des protagonistes de partager ce qu’ils ont vécu ou pour tirer des leçons et de la force des expériences des autres.

La dernière vidéo à cet égard a à voir avec un phénomène qui est particulièrement discuté ces derniers jours, celui de catéchisme, c’est-à-dire le harcèlement de rue des femmes qui marchent simplement dans la rue. L’auteur est Madeleine Lou Marsh, une jeune britannique de 18 ans qui dans le clip se montre en train d’essayer de faire face attention indésirable de pas moins de 20 personnes, qui la suit depuis plusieurs minutes tard dans la soirée alors qu’elle marche dans la rue

Poursuivi par 20 personnes

Les appels au chat peuvent être définis comme du harcèlement verbal – capable de rendre les victimes non seulement ennuyées, mais aussi menacé ou même en danger – et la vidéo publiée est un exemple si frappant qu’elle a été vue et revue plus de 600000 fois en un jour. Dans le clip, la fille se tire une balle dans le visage en tenant le téléphone portable pour qu’il n’attire pas l’attention, mais les commentaires que les poursuivants lui adressent en permanence sont clairement entendus: de «je te fais t’amuser» à «mais où est ton copain », via« à plus tard »et« viens ici bébé », il est vraiment impossible d’appeler ces interactions des compliments.

La réaction de Madeleine

La fille, pour sa part, sourit mais – comme elle l’explique elle-même dans la description de la vidéo – elle ne le fait pas parce qu’elle est contente: son expression est un mélange de nervosité causée par la situation et le désir de ne pas ennuyer un groupe de 20 personnes qui se placent de manière hostile, la pourchassant et l’encerclant seul et de nuit. Aussi le fait que le jeune de 18 ans réponde poliment aux commentaires ça ne veut pas dire qu’elle est flattée, mais seulement qu’elle souhaite sortir indemne d’une situation potentiellement dangereuse.

Les commentaires de la vidéo

Ces aspects sont tous clairement visibles en regardant le clip, mais d’autres utilisateurs ont encore dû les souligner dans les commentaires, répondant aux interventions sporadiques de ceux qui ont plutôt tenté de minimiser ce qui était montré. Heureusement, la plupart des interventions liées à la vidéo sont solidarité et soutien, entre ceux qui félicitent Madeleine d’avoir gardé leur sang-froid et ceux qui se plaignent de l’omniprésence du phénomène. Parmi les réactions, il n’y avait même pas celle de savoir qui fait – consciemment ou non – partie du problème: un utilisateur a spécifiquement commenté « vous êtes si gentil que je vous harcelerais aussi », devenant ainsi le protagoniste du prochain clip de Madeleine.

