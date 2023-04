Elijah Woods à la fois surpris et enthousiasmé par les nouveaux films du Seigneur des Anneaux

Warner Bros. Discovery apportera le le Seigneur des Anneaux franchise de retour sur grand écran avec de nouveaux films en cours de planification. Il a été annoncé plus tôt cette année que le plan de ces nouveaux films, qui n’auront aucun lien avec la trilogie précédente du réalisateur Peter Jackson, vise à « revitaliser » la franchise. Que cela se produise reste à voir, mais étant donné la popularité continue des films précédents, il y a certainement beaucoup de potentiel dans l’IP.





En tout cas d’origine le Seigneur des Anneaux star de la trilogie Elijah Wood hâte de voir comment tout cela se passe. Par GQ, Wood a abordé la nouvelle des remakes à venir, et comme il ne sera qu’un fan cette fois-ci, il se trouve « excité » par l’idée. Il admet également qu’il est « surpris » par la nouvelle, bien qu’après en avoir donné quelques-uns, il semble se rendre compte que c’était inévitable, compte tenu de la rentabilité du le Seigneur des Anneaux nom a déjà fait ses preuves dans les salles. Mais même si gagner de l’argent est une motivation ici, il espère toujours que la qualité ne sera pas laissée pour compte, comme l’explique Wood :

« Je suis fasciné et je suis excité. J’espère que c’est bon. Je suis surpris—je ne sais pas pourquoi je suis surpris parce que, bien sûr, il y aurait plus de films. Évidemment, au cœur de cela, il y a le désir de gagner beaucoup d’argent. Ce n’est pas qu’un groupe de cadres se disent : « Faisons de l’art vraiment génial. Et, encore une fois, sans en vouloir à personne parce que, bien sûr, c’est du commerce. Mais le grand art peut provenir du commerce. Donc, ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives.





Elijah Woods veut que les remakes entretiennent la passion

Wood poursuit en expliquant comment les films précédents se sont déroulés comme ils l’ont fait en raison de la « passion » pour le projet partagée par les acteurs et l’équipe. Gagner de l’argent peut certainement être un objectif, mais Wood souligne que le plus important sera de s’assurer que les nouveaux films sont écrits dans le plus grand respect du matériel source.

« le Seigneur des Anneaux n’est pas sorti de cet endroit. Il est né d’une passion pour ces livres et du désir de les voir se réaliser. Et j’espère que c’est finalement ce qui fera avancer tout avec quels que soient ces films ultérieurs. J’espère juste que c’est le même facteur de motivation à la base, chaque fois qu’ils embauchent un scénariste et un cinéaste – que c’est avec respect pour le matériel de Tolkien et avec enthousiasme pour l’explorer.

On ne sait pas encore quand le nouveau le Seigneur des Anneaux les films arriveront. Pendant ce temps, une série épisodique distincte basée sur les livres peut également être trouvée en streaming sur Prime Video. Doublé Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirla première saison a été créée l’année dernière et une deuxième saison est actuellement en préparation pour une sortie en 2024.