Virgin Galactic va lancer un communicateur scientifique et un chercheur dans l’espace

Vierge Galactique lancera Kellie Gerardi, une chercheuse en aérospatiale et communicatrice scientifique qui a capté l’attention du monde avec des livres et des vidéos TikTok, dans l’espace en tant que spécialiste de la charge utile lors d’une prochaine mission.

Le vol spatial suborbital sur un avion spatial Virgin Galactic enverra Gérardi , auteur de « Pas nécessairement Rocket Science: Un guide du débutant sur la vie à l’ère spatiale » (Mango Media, 2020), sur un vol de recherche dédié pour tester de nouvelles technologies liées à la santé humaine parmi d’autres expériences. En plus de son travail de communication, Gerardi est chercheuse à l’Institut international des sciences astronautiques (IISA), qui collaborera avec Virgin Galactic ainsi que des « partenaires universitaires et gouvernementaux », pour planifier le vol et les activités de recherche à bord, selon un communiqué.

« C’est, évidemment. un rêve devenu réalité pour moi », a déclaré Gerardi à 45secondes.fr à propos de la sélection. « Mais je pense que c’est aussi un précédent très important pour la prochaine génération de chercheurs, de scientifiques et d’astronautes qui vont pouvoir utiliser ces plateformes comme Virgin Galactic pour atteindre tous leurs objectifs de recherche et leurs objectifs personnels de devenir astronautes et de voler vers l’espace et faire quelque chose que dans le passé, seules quelques poignées d’humains ont eu l’occasion de faire. »

La révélation du prochain nouvel avion spatial de Virgin Galactic SpaceShip III. Virgin Galactic a annoncé en juin 2021 que la communicatrice scientifique et chercheuse Kellie Gerardi volera avec Virgin Galactic sur un vol de recherche. (Crédit image : Virgin Galactic/ Twitter

Le vol durera entre 60 et 75 minutes environ et le décollage et l’atterrissage se feront au centre des opérations commerciales de Virgin Galactic, Spaceport America au Nouveau-Mexique, a déclaré à 45secondes.fr Sirisha Bandla, vice-présidente des affaires gouvernementales chez Virgin Galactic.

Virgin Galactic a développé une série d’avions spatiaux, récemment annoncés Vaisseau spatial III (qui suit son prédécesseur Vaisseau SpatialDeux ). Ils sont conçus pour transporter deux pilotes et jusqu’à six passagers lors de voyages suborbitaux dans l’espace, et sont lancés depuis les airs par le VMS Eve, un énorme avion porteur

« Nous avons un système hybride avec un avion et un vaisseau spatial », a déclaré Bandla. « Donc, l’avion transportera notre classe de véhicules de vaisseau spatial jusqu’à la libération à haute altitude, le vaisseau spatial allumera ensuite son moteur de fusée pendant 60 secondes. Et c’est suffisant pour amener SpaceShip à l’apogée. Et là, nous aurons trois à quatre minutes du temps de microgravité où Kelly va faire son travail et ses recherches. »

Pendant ces minutes d’apesanteur, Gerardi se détachera de son siège et parachèvera ses objectifs de recherche. Bien qu’ils ne puissent pas encore révéler tous les détails de ce qui sera embarqué, Gerardi a déclaré qu’elle mènerait des recherches sur la dynamique des fluides et collecterait des données à l’aide d’un appareil portable appelé Astroskin Bio-Monitor. Malgré le calendrier serré avec seulement quelques minutes d’apesanteur, Gerardi a déclaré qu’elle « cuirerait au moins une minute complète dans cette chorégraphie juste pour regarder par la fenêtre et être dans l’espace ».

Pour le moment, a déclaré Bandla, Virgin Galactic ne peut divulguer aucune information sur le moment où cette mission pourrait décoller. « Malheureusement, nous ne pouvons partager aucun détail sur le futur programme de vol », a déclaré Bandla.

Bien que Virgin Galactic ne puisse pas encore partager d’informations spécifiques sur le moment où ce vol pourrait avoir lieu, dans leurs résultats du premier trimestre publié en mai, la société a révélé qu’elle commencerait son service commercial en 2022. Dans un rapport , Ars Technica a donc suggéré que le prochain vol de Gerardi pourrait avoir lieu dès 2022.

