Electric Flood apporte six nouveaux modèles Mercedes-EQ d’ici 2022

L’engagement de Mercedes-Benz en matière d’électrification n’est pas nouveau, ayant même conduit à la création de la sous-marque Mercedes-EQ. Désormais, après sa création, cette sous-marque se prépare à voir non pas un, pas deux, ni même trois mais six (!) Nouveaux modèles arriver d’ici 2022.

Le premier de tous les modèles de cette nouvelle famille de tramways sera l’EQS. Prévu pour arriver au premier semestre 2021, il sera produit dans l’usine de Sindelfingen en Allemagne.

L’EQS sera suivi en 2021 par l’EQA (qui sera produit à l’usine de Rastatt en Allemagne et à Pékin, Chine) et l’EQB qui sera produit en Hongrie et en Chine.

Enfin, également prévue pour 2021, la EQE, une berline électrique de la taille de la Classe E qui sera produite à Brême, en Allemagne, et à Pékin, en Chine.

Et alors?

Après le lancement de ces quatre modèles, Mercedes-EQ verra en 2022 deux SUV électriques qui se positionneront au-dessus de l’EQC. Sortes de SUV variantes de l’EQE et de l’EQS, ces SUV seront produits à l’usine Mercedes-Benz de Tuscaloosa, aux États-Unis.

Avec le lancement de ces six modèles d’ici la fin de 2022 et avec les EQC et EQV existants, Mercedes-Benz disposera d’un total de huit modèles 100% électriques en 2022.

Evidemment, ce pari sur la production de modèles électriques nécessite une augmentation de la production de batteries. Pour cette raison, la marque allemande se prépare à créer un réseau d’usines pour produire des batteries qui couvriront trois continents.

Avec l’objectif de plus de la moitié de ses ventes en 2030 correspondant à des modèles hybrides et 100% électriques, Mercedes-Benz produira des batteries dans des pays comme l’Allemagne, la Chine, les USA, la Pologne et même la Thaïlande.

Pour Jörg Burzer, membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz AG, Production et Supply Chain, cette «épopée productive» souligne «la force et la compétence des usines Mercedes-Benz dans le monde».