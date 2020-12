La Cour suprême met fin à sa tentative de forcer les certificats de naissance «  mère et père  »

La Cour suprême des États-Unis a rejeté l’offre du procureur général républicain de l’Indiana, Curtis Hill

La Cour suprême des États-Unis a rejeté une offre du procureur général républicain de l’Indiana visant à empêcher les parents homosexuels d’être inscrits sur les certificats de naissance de leurs enfants.

Lundi 14 décembre, le plus haut tribunal du pays a giflé le responsable du GOP, Curtis Hill, qui avait cherché à contester une décision d’un tribunal inférieur selon lequel les couples de même sexe devraient avoir le droit d’être tous deux répertoriés comme parents.

Les tribunaux inférieurs avaient tranché en faveur du couple de lesbiennes Lafayette Ashlee et Ruby Henderson, à qui on avait dit en 2015 qu’ils ne pouvaient pas tous les deux être répertoriés comme parents de leur enfant, que Ruby avait conçu par insémination artificielle.

Les deux hommes ont été informés qu’ils auraient besoin d’une ordonnance du tribunal pour être tous les deux répertoriés comme parents, car l’État exigeait que les certificats de naissance mentionnent une «mère» et un «père», sans dispositions pour les homosexuels. Même dans ce cas, leur bébé serait traité comme une naissance «hors mariage».

Un responsable républicain a cherché à défendre des lois discriminatoires

Hill, un allié du vice-président farouchement anti-LGBT + et ancien gouverneur de l’Indiana Mike Pence, a combattu le couple à chaque étape du processus, contestant la décision en faveur du couple d’abord devant la Cour d’appel du 7ème circuit, puis aux États-Unis. Court Suprème.

Il a fait valoir que la décision prévaut sur l’égalité du mariage «bien au-delà de toute compréhension raisonnable de leurs limites» en exigeant des États «[to] abandonner le fondement biologique de l’attribution totale des droits parentaux. »

Les conservateurs anti-LGBT + avaient espéré que l’affaire marquerait la première étape pour faire reculer le précédent précédent sur l’égalité du mariage.

Cependant, lundi, la Cour suprême a refusé d’examiner l’affaire, permettant au tribunal inférieur de se prononcer en faveur des Henderson.

Aucun désaccord n’a été noté car le résultat a été révélé sans commentaire dans une liste de commandes.

L’avocat du couple, Karen Celestino-Horseman, a déclaré au Étoile d’Indianapolis: «C’est une victoire majeure qui va garder les familles de même sexe ensemble et les enfants nés de ces mariages auront deux parents pour les aimer et les protéger.»

Les militants LGBT + saluent la décision de la Cour suprême

Alphonso David de Human Rights Campaign a déclaré: «La décision d’aujourd’hui de la Cour suprême affirme une fois de plus que l’égalité du mariage Obergefell contre Hodges signifie que les couples mariés de même sexe ont le droit d’être traités sur un pied d’égalité en vertu de la loi.

«En refusant d’entendre cette affaire, la Cour réaffirme effectivement sa décision Pavan contre Smith que les États gouvernés sans équivoque doivent délivrer des certificats de naissance dans des conditions égales aux parents de même sexe.

«Nous refusons de permettre à notre amour d’être traité différemment en vertu de la loi et nous nous battrons pour que le mariage au lait écrémé ne devienne jamais la loi du pays.»

Drew Anderson, porte-parole du Parti démocrate de l’Indiana, a déclaré: «La Cour suprême des États-Unis a maintenant clairement indiqué à tout le monde que les hoosiers LGBTQ devraient avoir les mêmes privilèges que tout le monde, qui comprennent la sécurité de l’emploi, le mariage et le départ. une famille avec la personne qu’ils aiment.

«Le GOP de l’Indiana n’est pas encore éloigné de l’époque de Mike Pence et de la RFRA, et nous suggérons aux républicains Hoosier de se mettre avec le temps et d’arrêter de créer un théâtre politique inutile qui ne fait que détruire notre confiance et divise l’État.

Hill, précédemment salué par Mike Pence pour sa «vision et son leadership», devrait quitter ses fonctions en janvier après avoir été vaincu par un challenger à la primaire républicaine.

Le défi est survenu après que le procureur général de l’État a été accusé par plusieurs femmes de comportement sexuel inapproprié. Sa licence de droit a été suspendue pendant 30 jours en mai après que la Cour suprême de l’Indiana a conclu qu’il avait commis un délit de batterie.