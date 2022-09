Adrien Brody fait l’éloge d’Ana de Armas en blonde : « Je suis toujours époustouflé »

Avant la large diffusion du biopic de Marilyn Monroe Blond sur Netflix, ses acteurs et son équipe continuent de promettre une performance époustouflante de la star principale Ana de Armas. Écrit et réalisé par Andrew Dominik, Blonde est adapté du livre original de Joyce Carol Oates. Classé NC-17, le film arrivera dans des salles limitées le 16 septembre avant d’être diffusé sur Netflix le 28 septembre. Il a récemment été projeté au Festival international du film de Venise où il a été accueilli avec une ovation debout de 14 minutes.

Blonde dispose également Adrien Brody dans un rôle clé en tant que dramaturge Arthur Miller, le troisième mari de Monroe. S’adressant à Variety avant la sortie du film, Brody avait des choses élogieuses à dire sur sa co-star. Selon Brody, Armas avait été si convaincante avec son interprétation de Monroe que c’était comme entrer dans une machine à voyager dans le temps et revenir directement à cette époque. Comme l’explique Brody, cela était évident dès leur premier jour de tournage.

« J’ai été transporté dans un autre temps et un autre endroit. J’ai vraiment pensé qu’elle a canalisé [Marilyn] – elle a apporté une nuance nuancée, émotionnellement présente [and] impression connexe d’elle. J’en suis toujours époustouflé. C’était vraiment impressionnant.

Brody a également taquiné que même les grands fans de Monroe pourraient avoir une meilleure compréhension de la légende tardive d’Hollywood après avoir regardé Blond.

« Je pense que la beauté du film est qu’il partage un aspect de [Marilyn’s] vie qui n’est probablement pas aussi clairement définie dans le cœur et l’esprit de la plupart des gens. Si vous êtes vraiment fan, vous voudriez probablement en savoir un peu plus sur sa vie et ses réalités, et sur quoi elle a lutté pour livrer tout ce travail incroyable et représenter l’image que tout le monde va adorer.