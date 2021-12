Nicole Kidman répond à une question « sexiste » sur l’ex Tom Cruise

Nicole Kidman est devenue « en colère » lors d’une interview lorsqu’on lui a posé une question « sexiste » sur son ex-mari Tom Cruise, s’étouffant même un peu avec son verre parce qu’elle était tellement surprise.

Kidman fait actuellement la promotion de son nouveau film Être les Ricardos, basé sur l’acteur Lucille Ball, qui était marié à la star cubano-américaine Desi Arnaz entre 1940 et 1960.

Dans une nouvelle interview avec le Guardian, Kidman a parlé de ses points à retenir de la représentation de Ball – et de sa relation « très pertinente » – expliquant comment le film est « à propos d’une relation créative et romantique qui ne fonctionne pas », et comment « à partir de là viennent des choses extraordinaires ».

Crédit : Amazon

Mais elle a été surprise lorsque la conversation a pris une diversion inattendue dans son mariage avec Cruise, qu’elle a épousé en 1990 avant que le divorce ne survienne 11 ans plus tard.

Kidman a déclaré: «Ce film dit que vous pouvez faire prospérer une relation extraordinaire et en laisser des vestiges qui existent pour toujours.

« Oui, c’est vraiment magnifique. Vous ne pouvez pas obliger les gens à se comporter comme vous le souhaitez, et parfois vous allez tomber amoureux de quelqu’un qui ne sera pas la personne avec qui vous passerez le reste de votre vie. Et je pense que tout cela est très pertinent. Vous pouvez avoir des enfants avec eux. Peut-être pas, mais ils étaient très amoureux. »

Dans la copie de l’article, l’intervieweuse Eva Wiseman écrit qu’elle a demandé « avec un soin exquis » si c’était la « façon de parler de Tom Cruise » de l’acteur – quelque chose qui la pousse à s’étouffer avec son eau.

Crédit : Alamy

Kidman a répondu : « Oh, mon Dieu, non, non. Absolument pas. Non. Je veux dire, c’est, honnêtement, il y a si longtemps que ce n’est pas dans cette équation. Donc non. »

À ce stade, Kidman était «en colère», selon Wiseman.

« Et je demanderais à ne pas être catalogué de cette façon non plus », a poursuivi Kidman.

«Cela me semble presque sexiste, car je ne suis pas sûr que quelqu’un dirait cela à un homme. Et à un moment donné, vous vous dites : ‘Donnez-moi ma vie. Dans son droit.' »

Kidman et Cruise se sont mariés en 1990 après s’être rencontrés sur le tournage de Jours de tonnerre l’année d’avant.

Ils ont adopté deux enfants – Isabella, 29 ans, et Connor, 26 ans – ensemble, avant que Cruise ne demande le divorce en 2001, invoquant des différences irréconciliables.