Éducation sexuelle : la véritable histoire de George Robinson, Isaac dans la série

Après un accident, George Robinson est devenu tétraplégique et avait besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer. Pourquoi avez-vous décidé de devenir acteur après la blessure grave ?

Séries© NetflixGeorge Robinson joue Isaac dans Sex Education

Il y a des séries qui traversent le cœur de beaucoup de gens, qui veulent toujours connaître de nouvelles curiosités sur le tournage ou un peu plus sur l’histoire personnelle des acteurs principaux. Éducation sexuelle en fait partie : avec le lancement de sa troisième saison au Netflix, ses followers la positionnent rapidement parmi les tendances et prouvent une fois de plus qu’elle est l’une des fictions préférées Actuellement.

Son intrigue, la manière dont elle aborde des thèmes qui semblaient tabous et sa parfaite combinaison entre le drame et la comédie sont quelques-uns des facteurs qui ont fait que la production soit si choisie par le public. Cependant, il y a quelque chose d’encore plus fort que tout cela et ce sont les personnages tellement solides qu’ils ont reçu un très bon accueil des utilisateurs de la plateforme. Isaac, le rôle joué par Georges Robinson, est un exemple clair. Mais… comment est la vraie histoire de cet acteur ?

Elle a récemment discuté avec Teen Vogue où elle a expliqué son handicap. Au 2015., alors que le jeune acteur n’avait que 17 ans, il voyage en Afrique du Sud avec son équipe de le rugby dans le cadre d’une tournée. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et lors d’un des matchs du Cap, il a un accident qui l’a rendu tétraplégique. Se souvenir de la chute où tu as brisé le vertèbres C4 et C5 Tenu: « Vous entendez dire que ces types de blessures se produisent tout le temps, mais c’est complètement hors de votre monde. Je ne pensais pas m’être cassé le cou”.

Après 37 jours en Afrique, il a pu retourner en Angleterre. De cette façon, il s’est passé 10 mois à l’hôpital jusqu’à ce qu’il puisse reprendre ses études à Stamford. Et ce n’était pas facile : après la première opération, il a contracté tuberculose et il a même passé Noël en pensionnat. Depuis, il a besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer et, ne pouvant s’entraîner dans le sport qui le passionne, il s’est plongé dans la comédie.

« Tout le monde connaît quelqu’un qui a un handicap, mais le représentation dans les médias ça n’a pas l’air d’être là de la même manière. Quand j’ai eu la blessure, j’ai réalisé que ça devait sortir comme acteur handicapé», a-t-il remarqué. L’interprète qui donne vie à Isaac conclut : «Netflix m’a contacté et Je pensais que c’était fou qu’ils me considèrent pour le rôle. Cet appel a été très rafraîchissant pour moi.”.

