10 meilleurs films de Ridley Scott, classés

Tout au long de sa longue et riche carrière, Ridley Scott n’a su que pomper ses films au maximum et jeter l’évier de la cuisine sur son public. Pleins de gros budgets, de carnage sanglant, sanglant et d’esthétique maximaliste, ses films sont capables d’occuper chaque centimètre d’un cinéma.

Issu de son deuxième film Extraterrestre à son dernier et deuxième film cette année Maison Gucci, Scott n’a montré aucun signe de maîtrise de son rythme de travail agressif et léger. Scott est un cinéaste connu pour une palette de couleurs de plus en plus large et un style commercial super lisse, même si son talent artistique n’a jamais souffert.

Même après avoir engrangé des centaines de millions de dollars de recettes au box-office et de nombreuses nominations aux Oscars, Scott continue de produire un travail de premier ordre. Voici son top 10 jusqu’à présent.

dix GI Jane

Incarnant un vétéran de la marine suralimenté et déterminé qui veut franchir le pas en tant que première femme Navy Seal, Demi Moore va à l’encontre de tous les doubles standards terribles du patriarcat tout en affrontant son maître chef interprété par Viggo Mortensen dans GI Jane. La direction de Scott est fluide comme toujours et donne beaucoup de moments inoubliables à son acteur principal, Moore, qui prouve qu’elle a tout ce qu’il faut pour être un dur à cuire.

9 Faucon noir vers le bas

Sortant de la queue de Gladiateur, on pourrait penser qu’aucun réalisateur ne serait prêt à se replonger dans le champ de bataille, mais Scott a fait exactement cela avec Faucon noir vers le bas. N’ayant jamais tout à fait atteint les sommets de ses premiers chefs-d’œuvre, Scott dirige néanmoins cette histoire palpitante de survivants mettant en scène des fusillades non-stop avec la plus grande finesse.

Avec un casting incroyablement empilé qui comprend Ewan McGregor, Josh Hartnett et Tom Sizemore, Faucon noir vers le bas est un scorcher d’un film. L’histoire tourne autour d’une unité d’élite de Rangers de l’armée qui est laissée pour compte dans une ville somalienne et qui doit repousser des centaines de milices jusqu’à ce que les secours arrivent. Black Hawk ne faiblit jamais et garde les téléspectateurs enfermés jusqu’à la fin.

8 gangster américain

La seule façon dont Scott pourrait faire un film policier est de devenir épique. Dans son ampleur et sa portée, Scott élabore l’histoire de Frank Lucas – le plus grand distributeur d’héroïne à l’époque – avec une intention graveleuse et impitoyable. Denzel Washington brille dans son interprétation du gangster suave, intelligent et vicieux Lucas. Frank construit méticuleusement son réseau criminel tout en impliquant lentement et tragiquement sa famille. Mais, la saga criminelle épique raconte le combat de Lucas contre la loi avec le collaborateur de longue date de Ridley, Russell Crowe, qui n’attend que de le faire tomber. gangster américain est une histoire vicieuse mais poignante du monde du crime de Harlem.

7 Le Martien

Ridley Scott ne connaît pas de limites à l’échelle ou à la portée de sa vision cinématographique. Même lors du tournage pour la lune, ou cette fois, Mars, la viabilité commerciale de Scott ne diminue jamais l’artisanat ou l’art de ses films. Dans l’histoire dirigée par Matt Damon Le Martien, Scott laisse son avance prendre les rênes de la majorité du film, alors que l’astronaute solitaire s’est échoué sur Mars, mettant sa vie en danger dans l’espoir que son équipage revienne le sauver. Le film a été nominé pour plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film, et a rapporté 630 millions de dollars dans le monde.

6 Légende

Après avoir offert au monde du cinéma deux classiques de science-fiction, la suite de Scott était le conte fantastique Légende avec la superstar naissante Tom Cruise. Alors que le film était à l’époque décevant, l’âge n’a fait qu’aider la réputation du film à grandir. Le film construit le bel enchantement d’une forêt magique mais est également rapide à approfondir son côté gothique en un rien de temps. Légende est magnifique dans la conception et a une beauté d’un score de Jerry Goldsmith.

5 Maison Gucci

Même à l’âge de 82 ans, Scott continue de travailler à une vitesse vertigineuse et de produire des films mémorables. Son deuxième film de cette année se trouve être l’un de ses meilleurs. Dans l’histoire vraie du crime de la famille Gucci, Scott dirige un casting empilé dans ce thriller policier élégant qui sait quand se pencher sur ses rires et ne pas être trop sérieux. Avec une performance digne d’un Oscar de Lady Gaga, l’équilibre entre style et substance était l’alchimie parfaite à faire Maison Gucci un grand film.

4 Thelma & Louise

Film révolutionnaire et instantanément emblématique à sa sortie, Thelma & Louise se lance dans la réorientation de l’éthique occidentale en une approche progressive des bandits en fuite dans le contexte clairsemé du désert du sud-ouest. Geena Davis et Susan Sarandon brillent dans la direction élégante de Scott alors qu’elles se responsabilisent et se libèrent de l’emprise d’hommes possessifs tout en réalisant que l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre est tout ce dont elles ont besoin.

3 Gladiateur

Dans le seul film de Scott à remporter le prix du meilleur film aux Oscars et qui aurait dû lui valoir le prix du meilleur réalisateur, Gladiateur est une épopée romaine ancrée dans les racines tragiques du voyage des héros. Mettant en vedette certaines des meilleures batailles en duel à mort à l’intérieur du Colisée et porté par le charisme maussade et dur de Russell Crowe, Gladiator est une histoire de vengeance violente mais attachante du début à la fin.

2 Coureur de lame

La seule façon de donner suite à un classique est d’en donner un autre au monde. Bien qu’il ne soit pas aussi respecté lors de la libération, Coureur de lame s’est avéré avoir des jambes en raison de l’artisanat impeccable de Scott et de l’ambiguïté de sa conception. Harrison Ford incarne Deckard, un détective dont le travail consiste à rechercher des réplicants, le produit d’intelligence artificielle hostile qui recherche l’autonomie contre les humains qui l’ont conçu. Ridley a construit le monde alors futuriste de Los Angeles en 2017 avec un design onirique et néo-noir, où le mystère du rêve fait l’objet d’un débat permanent.

1 Extraterrestre

Dans seulement son deuxième film, Ridley Scott s’avérerait être un réalisateur au talent et à l’intelligence énormes et montrerait une passion pour l’ingéniosité qui ne ferait que faire avancer le métier et influencer chaque film à venir. Extraterrestre n’est pas seulement une histoire qui combine de grands arcs de personnages – y compris celui de son principal Ripley (Sigourney Weaver) – des effets spéciaux et une cinématographie, mais la terreur qui plane sur chaque image du film est inégalée, même aujourd’hui. Extraterrestre est un film emblématique et l’un des plus grands du genre d’horreur de science-fiction.