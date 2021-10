Date de sortie du chapitre 225 de Tokyo Revengers, spoilers et plus encore!

Revenger: The End of Draken Le chapitre 225 montre les derniers moments de la vie de Draken. Le chapitre 225 de Tokyo Revengers commence par un événement étrange à Rokuhara Tandai Hideout, dans lequel un membre d’un gang punit quatre membres de son propre chef. Tokyo Revenger explore les guerres de gangs dans le quartier de Shibuya à Tokyo.

L’énigmatique gang de motards se rassemble dans le nouveau chapitre des Revengers de Tokyo, et les responsables de la mort de Draken sont confrontés à la justice. Il craint qu’ils ne tuent accidentellement Draken au lieu de Takemichi. Il les confronte, leur demandant pourquoi ils ont tiré sur Drake et s’ils auraient dû le faire ou non. « Cutthroat », lit-on dans le titre du chapitre.

SPOILERS MAJEURS POUR TOKYO REVENGERS CHAPITRE 224/225 ETC

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KEN WAKUI Mieux vaut ne pas impliquer ce que je pense qu’il est pic.twitter.com/Ri1awMBrlu – bia (@tamayomoon) 28 septembre 2021

Même s’il les a brutalisés, le patron reconnaît qu’ils ont attrapé l’un des criminels les plus redoutés de Tokyo et les félicite pour leur travail bien fait. Nous allons maintenant passer à un parc d’attractions amusant. Les médecins placent Draken dans une ambulance alors que la pluie continue de tomber. Les gens se sont rassemblés dans les rues, curieux de savoir ce qui se passe.

Les Vengeurs de Tokyo 225

Takemichi va dans l’autre sens. C’est alors que Takemichi apprend que Senju l’a appelé et l’a interrogé sur la santé de Dranken. Lorsque le médecin s’est excusé, Dranken était déjà bouleversé, donc le médecin n’a pas pu continuer sa phrase. Lors d’une conversation téléphonique, le médecin avoue à la famille que lui et son équipe n’ont pas pu sauver Draken.

donc le chapitre 225 de Tokyo Revengers sortira le 6 octobre et je suis vraiment excité de voir ce qui va se passer mais pour l’instant mon cœur est BRISÉ pic.twitter.com/iL7y1al4id – jane (@janeuaryo) 28 septembre 2021

Les mots du docteur parvinrent à Takemichi, et il sut que Draken n’était plus en vie. Le médecin a demandé à Senju de contacter Takemichi plusieurs fois, et à chaque fois, Takemichi répond au téléphone. Senju est perplexe et se tourne vers Takenmichi pour obtenir des conseils.

Le geste de Takemichi signale la fin pour Draken, et elle le comprend instantanément. En réalisant son erreur, Takemichi s’excuse auprès de Senju de ne pas l’avoir entendue. Dès qu’il a fini de lui demander de se répéter, un autre homme apparaît et commence à appeler le nom de Senju avec surprise.

Date de sortie du chapitre 225 de Tokyo Revengers

Le chapitre 225 de Tokyo Revengers sera publié le 6 octobre 2021. Takemichi reconnaît Mikey lorsqu’il surgit de nulle part. Lorsque le gang de Rokuhara voit Mikey, ils commencent à trembler. Dans l’épisode suivant, nous découvrirons si la guerre entre les Trois Divinités a officiellement commencé ou non. Le prochain épisode de Tokyo Revengers expliquera la motivation de Mikey pour visiter la ville.

Où lire le chapitre 225 de Tokyo Revengers ?

D’autres sites Web mettront à votre disposition le chapitre 225 de Tokyo Revengers. Le site officiel de Tokyo Revengers est en panne, mais de nouveaux chapitres sont publiés chaque semaine.

Il s’agit de Tokyo Revengers 225. Pour en savoir plus, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.